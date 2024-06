Tsahkna ei ole ERJK-le vajalikke dokumente õigeks ajaks esitanud

Välisminister ja erakonna Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ei ole Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK) esitanud tõendeid, et ta on tasunud teda India visiidil saatnud suunamudija kaasa võtmise kulu, ütles komisjoni juht Liisa Oviir.

ERJK Liisa Oviir rääkis, et Tsahkna pidi ERJK-le vastama kolmapäevaks, ent ei ole seda teinud.

"Praeguseks hetkeks ei ole ERJK-le tema poolt kirja tulnud, mistõttu läheb teele väike meeldetuletus, et ootame vastust," ütles Oviir.

Oviir rääkis, et kui ka sellele vastust ei tule, teeb ERJK uue ettekirjutuse koos sunniraha nõudega.

"Sunniraha siis on miski, mis ei ole eraldi karistus, vaid see on lihtsalt see meede, mida me saame korduvalt kasutada, et inimene lõpuks täidaks oma

seadusliku kohustuse," rääkis Oviir.

ERJK otsustas 23. mail, et Margus Tsahkna sai oma India-visiidile ministeeriumi raha eest suunamudijat kaasates keelatud annetuse, mille peab nüüd oma taskust riigile tagasi maksma.

Jana Toomi võimalike kampaaniakulude teema kohta ütles Oviir, et Toom täitis ERJK ettekirjutuse selle kohta, et Toomilt saada vajalikud dokumendid. "Need dokumendid saabusid, millega on siis ära makstud ja leping, ainult, et maksja on on Renew Europe.

"Meie seisukoht jääb samaks, et tegemist on keelatud annetusega ja arve peab maksma Jana Toom ja kandma valimiste aruandesse," ütles Oviir.

Oviir rääkis, et Toom küsis omakorda ERJK-lt mis perioodil valimisperioodist on täpsemalt tegemist valimisreklaamiga.

Oviiri sõnul ei ole küsimus aga valimisperioodis. "Eesti seaduse järgi on küsimus sellest, et juriidiline isik ei tohi sinu eest teenuseid maksta või sulle teenuseid tasuta pakkuda. Sellisel juhul on tegemist keelatud annetusega," sõnas Oviir.

Oviiri sõnul on plaanis saata kõigile eelmise koosseisu Euroopa Parlamendi Eesti saadikutele selgitav kiri.

"Me siis vastame Jana Toomi küsimustele ja anname teada sellest, et tegemist on ikkagi keelatud annetusega, mille ta peab tagastama," ütles ta veel.

Päevakorras oli ka punkt sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) teenustest erakondadele riigikogu 2023 valimiste eel. "See oli tehniline punkt, kus komisjoni liikmed arutasud ja analüüsisid põhjalikult läbi saadud informatsiooni ja panid paika arvestuslikud alused keelatud annetuse tagasinõudmise suuruse määramiseks," sõnas Oviir.

"Selle analüüsi tulemusel arutatakse siis välja tehniliselt nende

parameetrite järgi, et mis suuruses erakonnad keelatud annetust said ja siis läheb neile välja ettekirjutus keelatud annetuse tagastamiseks," lausus Oviir.