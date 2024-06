Oluline reedel, 21. juunil kell 5.50:

Venemaa Jeiski sõjalennuvälja tabas võimas droonirünnak

Venemaal Krasnodari oblastis asuv Jeiski lennuväli sattus reede varahommikul võimsa droonirünnaku alla. Seda lennuvälja kasutab Venemaa ka Ukraina pommitamiseks.

Jeiski piirkonna elanikud teatasid, et piirkonnas toimus mitu plahvatust. Pärast droonirünnakut puhkes seal suur tulekahju.

Krasnodari võimud teatasid veel, et mitu piirkonda langes ulatusliku rünnaku alla. Rünnati Temrjuki, Jeiski ja Severski rajooni. Samuti teatasid võimud veel, et üks droon kukkus alla Kubanis asuva naftatöötlemise territooriumile. Esialgsetel andmetel sai kaks inimest vigastada, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Ukraina väed liikusid Vovtšanski lähistel veidi edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Harkivi oblastis asuvas Vovtšanskis käivad endiselt lahingud. ISW teatas, et Ukraina väed liikusid piirkonna kirdeosas veidi edasi. Seda kinnitavad ka 20. juunil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid, mis näitavad, et Ukraina väed võtsid tagasi mitu positsiooni. Lahingud käivad nüüd ka Vovtšanski põhjaosas.

Vene väed jätkavad samal ajal idarindel asuvate Ukraina positsioonide ründamist. Ägedad lahingud käivad nii Kupjanski-Kreminna liinil kui ka Tšassiv Jari ümbruses. Vene väed jätkavad veel pealetungi Toretski suunas. Mõned Vene sõjablogijad väitsid, et Vene väed on jõudnud New Yorgi nimelise asula eeslinna lähistele.

Zelenski toonitas energiasektori kaitsmise olulisust

Ukraina president Volodõmõr Zelenski toonitas kõrgeima ülemjuhataja staabi koosolekul energiasektori kaitsmise olulisust ja tegi valitsusele ülesandeks esitada selle tõhustamise osas selge plaan, vahendas meediakanal Ukrinform.

"Täna pidasin staabi koosoleku, mis oli pühendatud eelkõige energiasektori kaitsmisele Venemaa rünnakute eest ja meie inimeste kaitsmisele Venemaa energiaterrori tagajärgede eest. Väga konkreetne ülesanne on pakkuda inimestele ja kogukondadele maksimaalset tuge ning teha kõik, et Venemaa terroristid ei saavutaks oma eesmärke. Ukraina elu tuleb säilitada ja eriti energiavarustuse osas. Staabinõupidamisel esinesid riigiametnikud, energiaettevõtete juhid, sõjaväelased ja julgeolekusektori juhid. Tehti konkreetsed otsused," rääkis Zelenski.

Zelenski sõnul on valitsusele antud ülesandeks esitada selge plaan kõigi energeetikasektori kaitserajatiste valmimiseks.

President märkis ka, et valitsus peaks viivitamatult esitama programmi päikeseenergia tootmise ja energiasalvestuse paigaldamise stimuleerimiseks Ukrainas. Zelenski rääkis juba varem päeval, et võimud peaksid paigaldama päikesepaneelid kõikidesse riigi haiglatesse ja koolidesse.