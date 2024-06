Orban kohtub Meloniga enne Euroopa Liidu tippkohtumist

Ungari peaminister Viktor Orbán külastab järgmisel esmaspäeval Roomat, et pidada läbirääkimisi Itaalia peaministri Giorgia Meloniga

Visiit toimub enne järgmisel nädalal toimuvat Euroopa Liidu tippkohtumist, kus juhid püüavad otsustada järgmiseks viieks aastaks ühenduse kolm peamist ametikohta.

Ungari ja Itaalia liidrid nõuavad, et tippametite kokkulepe peaks kajastama juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi pärast seda, kui parempopulistlikud parteid on saavutanud edu.

Meloni juhib parempoolsete Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni, millest saab Euroopa Parlamendi uue koosseisu suuruselt kolmas fraktsioon.

Euroopa Liidu liidrid ei ole veel saavutanud kokkulepet ühenduse kõrgeimate ametikohtade jagamises, teatas Euroopa Ülemkogu president Charles Michel esmaspäeval pärast riigipeade Brüsselis peetud kõnelusi.

"Meil oli hea vestlus. Ma arvan, et see läheb õiges suunas. Kuid täna õhtul pole kokkulepet," kinnitas Michel, kes rõhutas, et kogunemise eesmärk ei olnudki seekord lõplikku kokkuleppe saavutamine.

"Otsus selles osas on meie kollektiivne kohustus alles juuni lõpuks," märkis Michel.