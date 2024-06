Tagasilöök liberaalidele: 5 eurosaadikut valisid Renew asemel rohelised

Euroopa Parlamendis käib kolmanda koha peale äge võitlus. ECR-l on praegu 720-kohalises europarlamendis 83 kohta, liberaalidel on 81 kohta. Kui Volti saadikud oleksid valinud Renew, siis oleksid liberaalid oma varasema positsiooni taastanud.

Lahkuva europarlamendi koosseisus oli Voltil üks saadik roheliste fraktsioonis ja üks saadik Renew fraktsioonis. Juunis toimunud valimistel sai Volt viis kohta. Kaks saadikut tuleb Hollandist ja kolm saadikut Saksamaalt, vahendas Politico.

Viis Volti saadikut leiavad nüüd, et tahavad liituda rohelistega. Selle otsuse üle saavad nad hääletada kuni pühapäeva õhtuni. Asjast kirjutas kõigfepealt Hollandi meedia, hiljem kinnitas seda Saksamaalt pärit Volti eurosaadik Damian Boeselager.

Volti saadikud leiavad, et rohelised on parempopulistidega võitlemisel "usaldusväärsemad" kui Renew. Boeselager tõi välja, et liberaalide perekonda kuuluv Hollandi Vabaduse ja Demokraatia Partei (VVD) liitus parempopulistlikuks peetud Vabaduspartei (PVV) juhitud koalitsiooniga.

Viimastel eurovalimistel olid edukamad paremerakonnad, kuid suure tõenäosusega ECR-i esiletõus ei muuda suurt midagi ei Euroopa Parlamendis ega EL-i otsustamise mehhanismides. Edasi peaks jääma püsima tavapärane koalitsioon, mille moodustavad EPP, sotsiaaldemokraadid ja liberaalid.