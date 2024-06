Kõrgõzstan, Usbekistan ja Hiina ehitavad raudtee Euroopasse

Kõrgõzstan ja Usbekistan on leppinud kokku Hiinaga raudtee ehitamise Euroopasse, mis möödub Venemaast. Projektileping, mida Peking, Biškek ja Taškent on arutanud 27 aastat, allkirjastati 6. juunil Pekingis ning ehitustööd on plaanitud alustada oktoobris.