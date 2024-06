Eesti lipu all seilav puust purjelaev osaleb rahvusvahelisel purjeõpperegatil

Hiiumaal 2018. aastal valmis saanud Hiiuingel on esimene Eesti lipu all seilav puust suur purjelaev, mis osaleb juuni lõpus algaval maailma suurimal purjeõpperegatil Tall Ships Races. ERR-i ajakirjanik Juhan Hepner käis Kärdla lähedal Hiiuinglil jungaks.

Kui moodsad jahid on Eesti lipu all Tall Ships Races võistlusel osalenud ka varem, siis puust ja traditsiooniliste laevaehitusvõtetega ehitatud Hiiuingel on omataoliste seas Eestist esimene. Hiiuingel pidi osalema juba 2021. aasta regatil, kuid see jäi koroonapandeemia tõttu ära.

Regati avamine on juuni lõpus Klaipedas ja see viib enam kui kuu jooksul üle kogu Läänemere ning paneb meeskonna proovile.

"Mõte on see, et suured purjelaevad saaksid ka omavahel mõõtu võtta ja suurte purjelaevade jaoks on ikka pikad distantsid. Tuleb sul sõita sadu ja sadu meremiile. Selle aasta Tall Ships Races kõige pikem etapp on viimane, mis Mariehamnist Szczecinisse viib ja see on üle 400 meremiili," kirjeldas Hiiuingli kapten Ain Tähiste.

Kärdla lähedal tehtud proovisõidul said purjelaeva roolimist proovida ka väikesed merekarud.

Hiiuingli meeskonna juhendamisel sai proovisõidu ajal purje tõstmist katsetada ka "Aktuaalse kaamera" korrespondent Juhan Hepner.

Hiiuingli meeskonnaliige Toomas Kokovkin ütles, et aluse eeskujuks on 19. sajandi laevad ja regatil osalmine on põnev.

"Meid huvitab selline päris tõeline purjetamine, traditsiooniliste võtetega ja Tall Ships Races on selline koht, kus me ei tohi mootorit käima panna ja me peamegi purjetama ainult purje jõul," selgitas Kokovkin.

Hiiuingel asub Kärdla sadamast Leedu poole teele 24. juuni lõunal. Eestis saab Tall Ships Races aluseid uudistada juuli keskel Tallinnas.