Venemaa ründas ööl vastu laupäeva Ukraina energiataristut

Oluline laupäeval, 22. juunil kell 10.15:

- Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva rünnakuid Ukraina energiataristu pihta;

- Zelenski kinnitas Ukraina delegatsiooni ühinemiskõnelusteks EL-iga;

- Mediazona kinnitas enam kui 56 800 Ukrainas hukkunud Vene sõduri nimed;

- Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga neli raketi- ja 45 õhurünnakut;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit.

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva rünnakuid Ukraina energiataristu pihta

Vene väed korraldasid 22. juuni varahommikul raketi- ja droonirünnakuid, mis olid suunatud kriitilise energiataristu pihta erinevates Ukraina piirkondades.

Ukraina õhutõrje tulistas laupäeval öises rünnakus alla 12 raketti 16-st ja kõik neid rünnanud 13 drooni, teatasid Ukraina õhujõud.

Kokku sai teadete kohaselt viga seitse Ukraina energiataristu töötajat.

Ukraina energeetikaministeerium teatas, et Ukraina lõuna- ja lääneosas rünnati energia ülekandesüsteeme, põhjustades kahjustusi energiaseadmetele.

"Zaporižžja ja Lvivi piirkondades said [energiaettevõtte] Ukrenergo rajatiste seadmed kahjustada," teatas ministeerium, lisades, et Zaporižžjas said kaks töötajat haavata ning nad viidi haiglasse.

Lvivi oblastis tabas Vene rakett energiataristu rajatist, põhjustades tulekahju, teatas kuberner Maksõm Kozytskyi. Tekkinud kahju ulatuse kohta ei ole veel teavet tulnud, kuid päästemeeskonnad kustutavad sündmuskohal tuld.

Väidetavalt oli tegemist tugevuselt kaheksanda rünnakuga Ukraina energiataristule viimase kolme kuu jooksul. Selliste rünnakute tagajärjel on Kiiev olnud sunnitud tegema elektrikatkestusi ning importima elektrienergiat Euroopa Liidust.

Ukraina suurim eraenergiaettevõte DTEK ütles, et rünnakud põhjustasid tõsist kahju ühes ettevõtte elektrijaamadest.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Venemaa rünnakud hävitanud poole Ukraina elektritootmisvõimsusest.

Zelenski kinnitas Ukraina delegatsiooni ühinemiskõnelusteks EL-iga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas reedel Ukraina delegatsiooni ühinemiskõnelusteks Euroopa Liiduga. Delegatsiooni juhib Euroopa ja Euroopa-Atlandi lõimumise asepeaminister Olga Stefanišina.

Delegatsiooni kuuluvad ka presidendikantselei juht Andri Jermak, tema asetäitja Ihor Žovkva, ülemraada esimehe esimene asetäitja Oleksandr Kornienko, keskkonna- ja loodusressursside kaitse minister Ruslan Strelets, energiaministri asetäitja Svetlana Hrintšuk, riikliku statistikaameti esimees Ihor Verner, keskpanga asepresident Serhi Nikolaitšuk, monopolivastase komitee esimees Pavel Kirilenko ja teised, kokku 34 inimest.

Euroopa Liidu riigid kiitsid reedel ametlikult heaks Ukraina ja Moldovaga järgmisel nädalal liitumiskõneluste alustamise.

Juuni alguses teatas Euroopa Komisjon, et nii Ukraina kui Moldova vastavad kõneluste alustamise kriteeriumidele.

Mediazona kinnitas enam kui 56 800 Ukrainas hukkunud Vene sõduri nimed

Pärast Mediazona viimast uuendust mai lõpus on hukkunute nimekirja lisatud 2677 Vene sõduri nimed.

Ajakirjanikud märgivad, et tegelikud arvud on tõenäoliselt oluliselt suuremad, kuna nende kontrollitud teave pärineb avalikest allikatest, nagu järelehüüded, sugulaste postitused, piirkondlikud meediaaruanded ja kohalike võimude avaldused.

Pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on Ukrainas lahingutes hukkunud üle 3600 Vene ohvitseri, kellest 424 on kolonelleitnandi või kõrgema auastmega, märkis The Kyiv Independent

Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna ülema asetäitja kindralleitnant Oleg Tsokov kõrgeim sõjas hukkunud Vene sõjaväeametnik.

Analüütikute andmetel on Ukraina idarindel hukkunud vähemalt 11 463 Vene vangi.

25. mail ületas Venemaa kaotuste (hukkunud või vigastatud sõdurid – toim) koguarv Ukraina hinnangul 500 000 sõjaväelase piiri. See arv on kooskõlas Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa hinnangutega, kes teatasid maikuus, et Venemaa on kaotanud umbes 500 000 sõdurit, kellest 150 000 on hukkunud.

Ukraina sõdur Tšassiv Jaris. Autor/allikas: SCANPIX/OLEG PETRASIUK/24TH MECHANIZED BRIGADE HANDOUT

Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga neli raketi- ja 45 õhurünnakut

Kindralstaabi andmetel ründasid Vene väed Ukrainat kuue raketi, 71 juhitava lennukipommi ja 407 drooniga. Ukraina asustatud punkte ja üksuste positsioone tulistati rohkem kui 2300 korda.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1110 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 533 090 (võrdlus eelmise päevaga +1110);

- tankid 8009 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 15 383 (+11);

- suurtükisüsteemid 14 188 (+28);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1106 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 861 (+0);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 305 (+15);

- tiibraketid 2302 (+4);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 204 (+23);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2369 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.