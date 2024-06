Mihkelson rääkis Ukraina meedias rahvusvahelise missiooni võimalustest

Mihkelson kirjutas sotsiaalmeedias, et andis pikema intervjuu Ukraina telekanalile Freedom, kus peateemaks oli Eesti arutelu seoses valmisolekuga osaleda vajadusel rahvusvahelise missiooni koosseisus Ukrainas

"Peateemaks oli seekord Eesti arutelud seoses valmisolekuga osaleda vajadusel rahvusvahelise missiooni koosseisus Ukrainas. Mõistagi ei ole see küsimus hetkel aktuaalne, kuid me ei välista võimalust," kirjutas Mihkelson sotsiaalmeedias. "Igatahes on Prantsusmaa presidendi [Emmanuel] Macroni idee leidnud laiemat tähelepanu ja toetust, mis võib ühel hetkel viia tahtekoalitsiooni moodustamiseni."

"Miks ei võiks sellise missiooni eesmärgiks olla Ukraina sõdurite väljaõpe Ukraina territooriumil, demineerimisega seotud küsimused, Valgevene piiri kindlustamine või ka õhukaitse tagamine teatud Ukraina piirkondades," viitas Mihkelson tele-eetris kõneldule.

"Rõhutasin, et Eesti julgeolekupildis valitsev ohutase on vahetult seotud sõja kulgemisega Ukrainas. Seepärast on arusaadav, miks on meie huvides aidata Ukrainat selles sõjas võidule. Eesti jätkab liitlastega koostöös väsimatult panustamist ühise võidu nimel," kirjutas Mihkelson.