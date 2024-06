Heitliku talve tõttu on paljud roosid ära kuivanud

Levinud teadmise järgi on nii, et kui talvekahjustusi saanud roos pole uinunud pungadest jaanipäevaks uusi võrseid kasvatanud, võib roosi südamepiinata üles kaevata ja minema visata. Heitliku talve tõttu on tänavu kõikjal üle Eesti väga palju roose välja läinud.

Suur osa Paide muusika- ja teatrimaja ees kasvavaid roose on talvekahjustuste tõttu ära kuivanud. Säärast juttu kostab mitmelt poolt üle Eesti.

Aga kõigil siiski nii halvasti ei läinud. Neli kevadet tagasi, kui Põltsamaa roosisaare mulda pandi 2000 uut roosiistikut, loodeti, et kõik need lähevad ka kasvama. Haljastusettevõtte omanik, Põltsamaa roosisaare peenarde rajamisele kaasa aidanud Taivo Paeveer on isegi üllatunud, kui hästi roosisaare ja ka Põltsamaa lossihoovi roosid tänavusele talvele vastu panid.

"Hoolimata ääretult heitlikust talvest on nad ikkagi päris hästi vastu pidanud. Kohe-kohe lähevad ka siin õitsema või mõned juba õitsevad. Üllatav, sellepärast et väga keeruline talv oli, paljud puud-põõsad on just keerulise talve tõttu pihta saanud," lausus aednik ja haljastusettevõtte omanik Taivo Paeveer.

Peamine soovitus, mida Paeveer roosisõpradele jagab, on üldse loobuda rooside sügisesest tagasilõikamisest, seda tuleks teha alles kevadel, mis lisab roosidele talvekindlust.

"Mis võib näiteks soodustada sellist väljaminekut, võib olla see, et roos on sügisel väga madalale lõigatud. Meie sügised on läinud väga pikaks, võib juhtuda, et tuleb esimene külmalaine, taim valmistub ette juba talveks ja peale külmalainet tuleb jällegi soojalaine, taim tahab uuesti hakata kasvama. See võib põhjustada taimes teatava halva reaktsiooni ja taim võib kevadel hukkuda," rääkis ta.

Veel soovitab Taivo Paeveer ära õitsenud roosi õisikud kohe ära lõigata, mis soodustab uute õite kasvamist.