Capri saar suleti veepuuduse tõttu turistidele.

Capri meeri Paolo Falco korraldus sundis mitut praami pöörama otsa ringi ja suunduma tagasi Napolisse ja Sorrentosse.

Saare veega varustamise eest vastutav ettevõte teatas, et seda tabas neljapäeval tehniline probleem, ja ehkki rike on sellest saati parandatud, on Capri varustamine endiselt raskendatud.

Falco hoiatas tõsise ohu eest ja ütles, et ehkki suuremas osas saarest vett veel reedese seisuga jätkus, on kohalikud hoidlad tühjaks jooksmas.

"Hädaolukorda raskendaks tuhandete turistide saabumine Caprile iga päev," ütles ta.

Turismikeeld, mis kohalikke elanikke ei mõjuta, jääb jõusse tähtajatult.