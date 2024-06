Vene õhurünnakus Harkivile vigastada saanute arv suurenes

Oluline 23. juunil kell 7.00:

Laupäevases Vene rünnakus Harkivile vigastatute arv kasvas

Laupäeval kell 21.30. kohaliku aja järgi, ütles kohalik kuberner Oleh Sõniehubov, et vigastatute arv ulatus 54-ni.

Vigastatutest kaks olid lapsed, 12- ja 13-aastased tüdrukud. Kuue vigastatu seisund oli raske.

President Volodõmõr Zelenski reageeris rünnakule, öeldes, et "Vene terror juhitavate õhupommidega tuleb peatada ja seda saab peatada".

"Me vajame oma partneritelt tugevaid otsuseid, et saaksime hävitada Vene terroristid ja Vene lahingulennukid seal, kus nad on," ütles Zelenski.

"Oleme juba tõestanud, et inimesi ja elusid on võimalik kaitsta raketiterrori eest, eelkõige puhastades piirialad terroristide kanderakettidest. Samuti peame kaitsma inimesi pommide eest. Vajame seda otsustavust oma tegudes," ütles Ukraina president.

Vene väed andsid 22. juunil löögi Harkivi linna, tappes vähemalt kolm ja vigastades vähemalt 54 inimest, teatasid kohalikud võimud.

Vucic: jah, Serbia ekspordib laskemoona

800 miljoni euro väärtuses Serbia laskemoona on jõudnud kaudselt Ukrainasse, kirjutas Financial Times anonüümsete ekspertide hinnangutele tuginedes.

Serbia-Ukraina suhted muudab keeruliseks Belgradi sõbralik suhtumine Venemaasse, kuna Serbia on keeldunud ühinemast Moskva-vastaste sanktsioonidega.

Samal ajal on Serbia president Aleksandar Vucic nimetanud Ukrainat sõbralikuks riigiks ning varem kinnitanud, et Krimm ja Donbas on Ukraina suveräänsed alad.

FT andmetel on Ukrainasse kolmandate isikute kaudu korraldatud umbes 800 miljoni euro väärtuses laskemoona eksporti. Seejärel küsis leht sellele Vucici kommentaari.

"See on osa meie majanduse elavdamisest ja meie jaoks oluline. Jah, me ekspordime oma laskemoona," ütles Vucic. "Me ei saa eksportida Ukrainasse ega Venemaale, aga meil on olnud palju lepinguid ameeriklaste, hispaanlaste, tšehhidega ja teistega. See, mida nad sellega lõpuks teevad, on nende asi," ütles Vucic.

"Isegi kui ma tean, kuhu laskemoon jõuab, pole see minu asi. Minu ülesanne on kindlustada, et me oma laskemoonaga legaalselt tegeleme, seda müüme. Ma pean oma inimeste eest hoolitsema ja see on kõik. See on kõik, mida ma võin öelda. Meil on sõpru Kiievis ja Moskvas. Need on meie slaavi vennad."

Kui Vucicilt küsiti 800 miljoni euro suuruse summa kohta, vastas Vucić, et see on üldjoontes täpne: "võib-olla kahe või kolme aasta jooksul, midagi sellist."

2023. aasta aprilli nn Pentagoni lekked viitasid sellele, et Serbia oli väidetavalt võtnud kohustuse tarnida Kiievile surmavaid relvi või et ta oli need juba tarninud. Serbia valitsus avalikult eitas seda. Eelmisel aastal teatati, et Vucic ei ole vastu sellele, et tema riik müüb laskemoona vahendajatele, kes saadavad selle Ukrainasse.