Oluline 23. juunil kell 22.20:

- Zelenski: Vene väe saavad peatada õhutõrje, lennuvägi, kaugmaarelvad;

- Ukraina ja Sloveenia sõlmivad järgmisel nädalal julgeolekuleppe;

- Ukraina raketirünnakus hukkus Sevastopolis viis ja sai vigastada 124 inimest;

- Ukraina õhutõrje hävitas kolmest Vene Kalibr raketist kaks;

- Ukraina tabas Belgorodi laskurrügemendi komandot;

- Fotod kinnitavad Shahed-136/Geranium-2 droonide lao hävitamist Venemaal;

- Leht: 800 miljoni euro väärtuses Serbia laskemoona on jõudnud kaudselt Ukrainasse.

Zelenski: Vene väe saavad peatada õhutõrje, lennuvägi, kaugmaarelvad

Venemaa terrori Ukraina vastu saavad peatada Kiievile tarnitavad lääne õhutõrjesüsteemid, sõjalennukid ja kaugmaarelvad, ütles pühapäeval president Volodõmõr Zelenski, reageerides Harkivit tabanud rünnakule.

"Tuleb teha maksimaalselt tööd selleks, et võtta venelastelt võimalus terroriseerida meie linnu. Kaasaegne õhutõrje Ukraina jaoks, tugev lennuvägi, kaugmaarelvad ja piisavalt otsusekindlad partnerid - see on see, mis suudab peatada Vene terroristid," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Pühapäeval hukkus Vene väe õhulöökides Harkivile vähemalt üks ja sai kannatada 10 inimest, nende seas kaks last. Kaks vigastatut on raskes seisundis.

Ukraina ja Sloveenia sõlmivad järgmisel nädalal julgeolekuleppe

Sloveenia president Nataša Pirc Musar külastab järgmisel neljapäeval Kiievit, kus allkirjastab kahepoolse julgeolekukokkuleppe Ukrainaga, teatas ta pühapäeval telekanalile TV Slovenija.

"Jutt käib kohustusest jätkata Ukraina abistamist nii palju, kui on vaja," ütles ta selgituseks.

Presidendi sõnul sarnaneb julgeolekulepe nendele dokumentidele, mille Ukraina on juba sõlminud mitme riigiga. "Ukraina kaitseb tegelikult kogu rahvusvahelise õiguse struktuuri," rõhutas Pirc Musar.

Hiljuti võttis Sloveenia valitsus vastu otsuse eraldada Ukrainale kuni viis miljonit eurot humanitaar- ja ülesehitusabiks. Ljubljana on saatnud Kiievile ka tanke, soomustehnikat ja relvi, samuti ühines Praha algatusega osta Ukrainale ühiselt laskemoona.

Ukraina on sõlminud julgeolekuleppe kokku 17 riigiga, neist viimati 13. juunil USA ja Jaapaniga. Leppeid valmistatakse ette veel 10 riigiga.

Järgmisel nädalal kavatseb Ukraina sõlmida julgeolekuleppe ka Euroopa Liiduga.

Ukraina raketirünnakus hukkus Sevastopolis viis ja sai vigastada 124 inimest

Ukraina raketirünnakus annekteeritud Krimmis asuvale Sevastopolile hukkus pühapäeval viis inimest, sealhulgas kolm last, lisaks sai haavata 124 inimest, teatas Moskva ametisse nimetatud kuberner.

Sevastopol on Musta mere sadamalinn ja mereväebaas Krimmi poolsaarel, mille Venemaa 2014. aastal annekteeris ning mis satub regulaarselt Ukraina tule alla. Küll aga on pühapäevase rünnaku ohvrite arv tavatult suur.

"Ukraina relvajõudude tänases rünnakus Sevastopolile hukkus viis rahumeelset elanikku, kolm neist olid lapsed," kirjutas Sevastopoli kuberner Mihhail Razvožajev sotsiaalmeedias. "Haavatute arv on kerkinud 124-le."

Kuberneri väitel ründas Ukraina viie raketiga, mis tehti mere kohal kahjutuks, kuid tükid kukkusid linna.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel kasutas Ukraina USA tarnitud rakette ATACMS, millel olid kobarlõhkepead.

Varem teatas Ukrainaga piirneva Belgorodi kuberner, et Ukraina droon tappis seal inimese. Kolm Ukraina ründedrooni tabasid Graivoroni linna mõne kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, ütles Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov, ning üks neist tabas autoparklat mitmekorruselise korrusmaja lähedal.

"Rahumeelne tsiviilisik hukkus. Mees suri saadud haavadesse kohapeal," kirjutas Gladkov sotsiaalmeedias, lisades, et kolm inimest sai kannatada.

Ukraina õhutõrje hävitas kolmest Vene Kalibr raketist kaks

Ukraina õhutõrje hävitas ööl vastu pühapäeva kolmest Vene Kalibr tiibraketist kaks, teatas õhujõudude ülem Mõkola Oleštšuk.

"Ööl vastu 23. juunit 2024 ründas vaenlane Aasovi mere piirkonnast kolme merel baseeruva tiibraketiga Kalibr," ütles ta teates. "Kiievi oblasti õhujõudude õhutõrjerakettide üksused tulistasid kaks raketti alla."

Ukraina tabas Belgorodi laskurrügemendi komandot

Ukraina sõjavägi tabas Belgorodi oblastis Nehotejevkas Vene motoriseeritud laskurrügemendi komandopunkti, teatas Ukraina relvajõudude peastaap.

Nehotejevka on küla Vene-Ukraina piiri lähedal, mis asub umbes 30 kilomeetrit Belgorodi linnast edelas.

Peastaabi teatel korraldasid löögi Ukraina õhujõud koostöös teiste sõjaväeharudega.

"Lahingutöö tulemusena fikseeriti plahvatused. Sihtmärk tabati edukalt," teatati aruandes. Peastaap ei andnud rünnaku kohta rohkem üksikasju.

Fotod kinnitavad droonilao hävitamist Venemaal

Ukraina merevägi avaldas laupäeval satelliidipildid, mis kinnitavad Shahed-136/Geranium-2 droonide ladustamis- ja ettevalmistuskohtade hävitamist Venemaal Krasnodari krais.

Sõjavägi teatas, et nende droonimeeskondade õppehooned ning juhtimis- ja sidepunktid hävisid. Merejõud korraldasid rünnaku koostöös Ukraina julgeolekuteenistusega (SBU).

Teadaolevalt hukkusid Ukraina rünnakutes instruktorid, kes koolitasid personali Shahedide käivitamiseks, samuti kadetid, keda koolitati nende droonide abil Ukraina territooriumile rünnakuid sooritama. Ajaleht Kyiv Independent ei saanud seda teavet kohe kontrollida.

Tõenäoliselt toimus rünnak reede öösel, kui peastaap teatas Ukraina rünnakutest nelja Venemaal asuva naftatöötlemistehase vastu. Samal ööl ründasid kaitseväelased Vene radarijaamu ja luurekeskusi Brjanski oblastis ning okupeerisid Krimmi, Krasnodari oblasti Šahedi laoplatsi.

Krasnodari krai asub Lõuna-Venemaal ja piirneb Rostovi ja Stavropoli piirkondadega ning Kertši väinaga, mis on strateegiliselt oluline veetee, mis ühendab Musta merd ja Aasovi merd.

Laupäevases Vene rünnakus Harkivile vigastatute arv kasvas

Laupäeval kell 21.30. kohaliku aja järgi, ütles kohalik kuberner Oleh Sõniehubov, et vigastatute arv ulatus 54-ni.

Vigastatutest kaks olid lapsed, 12- ja 13-aastased tüdrukud. Kuue vigastatu seisund oli raske.

President Volodõmõr Zelenski reageeris rünnakule, öeldes, et "Vene terror juhitavate õhupommidega tuleb peatada ja seda saab peatada".

"Me vajame oma partneritelt tugevaid otsuseid, et saaksime hävitada Vene terroristid ja Vene lahingulennukid seal, kus nad on," ütles Zelenski.

"Oleme juba tõestanud, et inimesi ja elusid on võimalik kaitsta raketiterrori eest, eelkõige puhastades piirialad terroristide kanderakettidest. Samuti peame kaitsma inimesi pommide eest. Vajame seda otsustavust oma tegudes," ütles Ukraina president.

Vene väed andsid 22. juunil löögi Harkivi linna, tappes vähemalt kolm ja vigastades vähemalt 54 inimest, teatasid kohalikud võimud.

Vucic: jah, Serbia ekspordib laskemoona

800 miljoni euro väärtuses Serbia laskemoona on jõudnud kaudselt Ukrainasse, kirjutas Financial Times anonüümsete ekspertide hinnangutele tuginedes.

Serbia-Ukraina suhted muudab keeruliseks Belgradi sõbralik suhtumine Venemaasse, kuna Serbia on keeldunud ühinemast Moskva-vastaste sanktsioonidega.

Samal ajal on Serbia president Aleksandar Vucic nimetanud Ukrainat sõbralikuks riigiks ning varem kinnitanud, et Krimm ja Donbas on Ukraina suveräänsed alad.

FT andmetel on Ukrainasse kolmandate isikute kaudu korraldatud umbes 800 miljoni euro väärtuses laskemoona eksporti. Seejärel küsis leht sellele Vucici kommentaari.

"See on osa meie majanduse elavdamisest ja meie jaoks oluline. Jah, me ekspordime oma laskemoona," ütles Vucic. "Me ei saa eksportida Ukrainasse ega Venemaale, aga meil on olnud palju lepinguid ameeriklaste, hispaanlaste, tšehhidega ja teistega. See, mida nad sellega lõpuks teevad, on nende asi," ütles Vucic.

"Isegi kui ma tean, kuhu laskemoon jõuab, pole see minu asi. Minu ülesanne on kindlustada, et me oma laskemoonaga legaalselt tegeleme, seda müüme. Ma pean oma inimeste eest hoolitsema ja see on kõik. See on kõik, mida ma võin öelda. Meil on sõpru Kiievis ja Moskvas. Need on meie slaavi vennad."

Kui Vucicilt küsiti 800 miljoni euro suuruse summa kohta, vastas Vucić, et see on üldjoontes täpne: "võib-olla kahe või kolme aasta jooksul, midagi sellist."

2023. aasta aprilli nn Pentagoni lekked viitasid sellele, et Serbia oli väidetavalt võtnud kohustuse tarnida Kiievile surmavaid relvi või et ta oli need juba tarninud. Serbia valitsus avalikult eitas seda. Eelmisel aastal teatati, et Vucic ei ole vastu sellele, et tema riik müüb laskemoona vahendajatele, kes saadavad selle Ukrainasse.