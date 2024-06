Elektrikatkestus Manchesteri lennujaamas põhjustas häireid lennuliikluses

Manchester Airports Group, mis opereerib ka Londoni Stanstedi ja East Midlandsi lennujaama, teatas, et Manchesteri lennujaama mõjutasid pühapäeva hommikul suured elektrikatkestused piirkonnas.

Põhja-Inglismaal asuvas rahvusvahelises lennujaamas on elektriühendus nüüd taastatud, kuid esimese ja teise terminali reisijatele öeldi, et nad ei tuleks lennujaama enne, kui on saanud edasise teate, sest osa lendudest tühistati.

Kolmanda terminali reisijatele öeldi aga, et nad peaksid tulema lennujaama nagu tavaliselt, kuid hoiatati, et lennud võivad edasi lükkuda.

Mõni reisija kasutas sotsiaalmeediat, et kirjeldada valitsevat kaost. Üks reisisell kaebas, et pagas visati suvalisele karussellile ning teine väitis, et nad olid lennukis kinni.

Esimese terminali lende opereeriv easyJet hoiatas väga pikkade järjekordade eest turvakontrollis ja häirete eest pagasi registreerimisel, mis tähendab, et reisijad saavad lendudele minna ainult salongipagasiga.

Ühendkuningriigis on viimastel aastatel reisijatevedu tabanud hulk häireid, sealhulgas tehnilised probleemid raudtee- ja lennutranspordis.

Eelmisel kuul põhjustas tuhandetele klientidele pikki viivitusi üleriigiline immigratsiooni e-väravate katkestus.

Mullu augustis tabas riiki tehnilise rikke tõttu suurim lennujuhtimishäire ligi 10 aasta jooksul.