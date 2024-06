Eestlaste jaanipühade toidulaud on viimase kümne aastaga muutunud õige pisut tervislikumaks ja tihti eelistatakse kana, aga lihatootjate sõnul suuri muutusi ei ole.

Praegu on siiski märgata, et inimesed on hinnatundlikud ja ostavad vähem kodumaise päritoluga lihatooteid. Albert Leppik