Algav nädal on ilusa suveilmaga

Jaaniööl on taevas muutlik. Kui õhtul sajab Lõuna-Eestis veel kohati hoovihma, siis hommikuks pilvisus hõreneb. Puhub tasane muutliku suunaga tuul ning sooja on 9 kuni 15 kraadi.

Hommik on enamasti vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul on nõrk ja puhub valdavalt idakaarest. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning paiguti sajab nõrka hoovihma. Ida-Eestis puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, Lääne-Eestis valdavalt läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kuni 25, kuid tuulele avatud rannikul kohati vaid 18 kraadi.

Järgnevatel päevadel on taevas valdavalt selge, päike paistab ning vihma karta pole. Sooja on teisipäeval keskmiselt 23, nädala keskel 27 ning reedel lausa 28 kraadi.