Moskva lähistel elektroonikainstituudis puhkenud tulekahjus hukkus kaheksa inimest

Venemaa eriolukordade ministeeriumi teatel püüavad päästjad tulekahju kustutada. Põlev hoone on kaheksakorruseline, tulekahju on viiendal, kuuendal ja seitsmendal korrusel.

Meedia andmetel oli hoones kümmekond inimest. Algselt teatas kohalik meedia, et üks inimene pääses hoonest. Tassi uudisteagentuur teatas hiljem, et kaheksa inimest sai surma – kaks inimest hüppas aknast alla surnuks, kuus inimest hukkusid tulekahjus.

Tulekahju põhjused ei ole esialgu teada.

Sotsiaalmeedias on avaldatud videoid tulekahjust.

One of Russia's main defense electronics producers and research centers, NII Platan near Moscow, is on fire, with staff trapped inside. According to Platan's archived website, its components are used in all Russian fighter jets, nuclear launch munitions, S-400 air defenses and… pic.twitter.com/NXjAgekj7B