Moskva lähistel puhkes elektroonikainstituudis tulekahju

Venemaa eriolukordade ministeeriumi teatel püüavad päästjad tulekahju kustutada. Põlev hoone on kaheksakorruseline, tulekahju on viiendal, kuuendal ja seitsmendal korrusel.

Meedia andmeil on üks inimene majast päästetud, üheksa võib veel hoones olla.

Reutersi andmeil teatas Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov, et kaks inimest on saanud tulekahjus surma.

Sotsiaalmeedias on avaldatud videoid tulekahjust.

One of Russia's main defense electronics producers and research centers, NII Platan near Moscow, is on fire, with staff trapped inside. According to Platan's archived website, its components are used in all Russian fighter jets, nuclear launch munitions, S-400 air defenses and… pic.twitter.com/NXjAgekj7B