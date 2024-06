Hiiumaa militaarmuuseumis saab näha militaarmudeleid

Tahkunas asuvas Hiiumaa militaarmuuseumis on üleval Riho Sakritsa kogust pärinevate militaarmudelite näitus. See keskendub peamiselt teise maailmasõjaga seonduvale.

Mudelinäitus asub Hiiumaa militaarmuuseumi saalis, mis on osaliselt pühendatud militaarkunstile.

Jõgeval elavale Riho Sakritsale kuuluvad mudelid kujutavad 20. sajandi esimese poole militaarajalugu. Näha saab muu hulgas tanke, lennukeid ja sõdureid töö- või lahinguhetkel.

"See on valdavalt teine maailmasõda. Hästi natukene algab Eesti kaitseväe relvastusega, aga valdavalt teine maailmasõda. Peaaegu kõik osapooled on siin nähtavad – on punaarmee, Briti armee, USA armee, sakslased, itaallased," kirjeldas Hiiumaa militaarajalooseltsi juhatuse liige Ain Tähiste.

Tähiste sõnul on mudelite valmistamine omaette kunst.

"Võetakse kõigepealt vabrikutoodang ja hakatakse seda tuunima õigetesse värvidesse. Võib-olla on natuke vaja neid ka katki teha või muljuda, see sõltub situatsioonist, ja siis mudeli autor on lavastanud ühe situatsiooni, kas see on siis lennuki tankimine või on lahingpositsioon," rääkis Tähiste.

Näitus on Hiiumaa militaarmuuseumis avatud 15. septembrini.