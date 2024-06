Belgorodis ja Belgorodi piirkonnas kõlasid valjud plahvatused

Piirkonna kuberner Vjatšeslav Gladkov teatas massiivsest droonirünnakust. "Esialgse teabe kohaselt sai vigastada üks tsiviilisik. Kiirabibrigaad toimetab naise suletud peavigastuse ja parema käe murruga linna haiglasse nr 2," kirjutas ta oma Telegrami kanalis, vahendas Unian.

Internetis avaldatud videotes on kuulda valjusid plahvatusi. Ühes videos on näha drooni kokkupõrget korterelamuga. Gladkov kirjutab, et mitmes majas on aknad purunenud, ühes majas on kahjustatud katus ja fassaad. Samuti on kahjustatud äriruumide fassaadid, autod ja gaasitorustik.