Xavier Bettel hoiatas EPP-d, et nad ei oleks kõrgete kohtade jagamisel ahned

Euroopa liberaalide parteiperekonna tuntud esindaja Luksemburgi välisminister Xavier Bettel hoiatas esmaspäeval Euroopa Rahvaparteid (EPP), et nad ei oleks teiste Euroopa Parlamendi poliitiliste gruppidega peetavates pingelistes läbirääkimistes kõrgete ametikohtade üle ahned.

"Ma kuulen vaid, et paljud inimesed on väga ahned. Aga kui olete liiga ahne, siis riskite oma tippkandidaadi Ursula von der Leyeni kõrvetamisega," lausus Bettel raadiointervjuus.

EPP soovib oma inimest saada kolmele neljast kõrgest ametikohast järgmiseks viieks aastaks.

Lisaks sellele, et Saksamaa Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tagaks teise ametiaja ja Malta Roberta Metsola saaks veel kaks ja pool aastat Euroopa Parlamendi presidendina, soovib EPP ka Euroopa Ülemkogu presidendi ametikohta, mida praegu hoiab Belgia Charles Michel, ütlesid kuus ametnikku eelmisel nädalal Politicole.

Eelmisel nädalal pakkus Horvaatia peaminister Andrej Plenkovic EPP siseistungil välja idee jagada Euroopa Ülemkogu presidendi ametikoht, ütlesid kaks ametnikku.

Von der Leyen vajab oma ameti säilitamiseks parlamendis 361 häält (720 häälest kokku). Salajane hääletus võib toimuda juba 18. juulil. Kui liita parempoolsed EPP, vasakpoolsed Sotsialistid ja Demokraadid (S&D) ning liberaalne Renew, saaks ta 398 häält. Kuid mitte kõik EPP ja S&D liikmed ei toeta teda ning Renew liikmeid jääb vähemaks.

"Oleme kindlad, et saame Euroopa Ülemkogus kokkuleppe," ütles anonüümsust palunud EPP ametnik esimese menetlusliku sammu kohta, kuid lisas, et Euroopa Parlament on alati olnud väljakutse.

Kui EL-i juhid tunnevad, et von der Leyen ei suuda parlamendis hääli kokku saada, võivad nad parlamendi hääletuse juulist septembrisse lükata – nagu juhtus 2009. aastal, kui Jose Manuel Barroso valiti uuesti komisjoni presidendiks.