OTSE kell 12: konkurentsivõime eksperdikogu raporti esitlus

ERR.ee näitab kell 12 otseülekandes riigikogu majanduskomisjoni ja komisjoni juures tegutseva eksperdikogu pressikonverentsi, kus need tutvustavad äsja valminud konkurentsivõime raportit.

Eelmisel aastal kokku kutsutud konkurentsivõime eksperdikogu töö tulemusena valmis mahukas Eesti majanduse tulevikuväljavaateid, võimalusi ja takistusi ning perspektiivikaid majanduspoliitilisi soovitusi käsitlev raport "Eesti majanduse olukord ja väljavaated. Konkurentsivõime eksperdirühma raport Riigikogule", teatas riigikogu.

Raportiga saab tutvuda SIIN.

Pressikonverentsil annavad raporti sisust ja raportis antavatest soovitustest ülevaate majanduskomisjoni esimees Jaak Aab ning eksperdikogu liikmed Ülo Kaasik, Priit Vahter, Kadri Männasoo ja Uku Varblane.

"Raportist nähtub, et ärimudeli muudatused mitmekordistavad digitaliseerimise positiivset mõju ja suur tootlikkuse tõstmise potentsiaal on ka tehisarul. Energeetika osas tuuakse muu hulgas esile, et rohepöördega kaasnevad uued ajendid Eestisse investeerida, roheelektri väärindamisel tuleb mõelda energiatõhususele ja madalama elektrihinna tagamiseks peaks taastuvenergia osakaal olema 60–80 protsenti. Eesti tootlikkust pärsib raporti järgi lõpetamata väljaõpe, töö ja töötajate oskuste ebakõla ning liigne tööjõu voolavus," teatas riigikogu pressiteenistus.

Eesti majandus on olnud üheksa kvartalit järjest languses, paistes sellega silma nii võrdluses naaremaadega kui Euroopa Liidu teiste riikidega tervikuna.

Eksperdikogusse kuuluvad Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, Tartu Ülikooli rakendusliku majandusteaduse professor Priit Vahter, Tallinna Tehnikaülikooli rahanduse rakendusliku ökonomeetria professor tenuuris Kadri Männasoo ja Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane.