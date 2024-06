Ministeerium üritab osa Eesti.life veebilehele antud toetusest tagasi saada

2021. aasta detsembris sõlmisid sise- ja kultuuriministeerium Ore Meedia OÜ-ga lepingu ingliskeelsete uudiste veebikeskkonna Eesti.life loomiseks, mis pidi aitama sisserändajatel paremini Eesti ellu sulanduda. Paraku projekt äpardus ja mullu avaldatud lõpparuande kohaselt ei olnud võimalik avaldatud uudislugude arvu kindlaks teha, sotsiaalmeediapostitusi ei tehtud ja ka külastajate arvu kasvu ei olnud võimalik hinnata.

Veebikülg pidi loodama Euroopa Liidu raha eest ja selleks oli ette nähtud 150 000 eurot, millest Ore Meedia jõudis ära kulutada 101 251 eurot.

Tänavu veebruari alguses saatis siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits Ore Meediale kirja, kus teatas, et ettevõttel tuleb toetusrahast ligi 25 000 eurot riigile tagasi maksta.

Seda pole aga senini tehtud, sest 21. juunil allkirjastas siseminister Lauri Läänemets käskkirja, millega andis siseministeeriumi õigusnõunikule volituse algatada veebruaris tehtud otsuse sundtäitmiseks täitemenetlus.

Ore Meedia on varem ministeeriumile selgitanud, et projektist oodatud 17 tulemusest jäi täitmata vaid neli ning oma osa oli selles asjaolul, et lepingu sõlmimine viibis, ministeerium menetles vahearuannet liiga kaua ega kandnud vahemakset täies mahus üle. Lisaks mõjutas projekti rakendamist ettevõtte teatel negatiivselt sõda Ukrainas. Samuti esitas Ore Meedia enda kinnitusel tõendusmaterjali, et sihtrühmaga toimusid nõutud kohtumised.

Siseministeerium ei olnud aga väidetega päri ja leidis, et Ore Meedial jäi neljast oodatud tulemusest kolm olulises osas saavutamata ja üks saavutati vaid osaliselt. Samuti heitis ministeerium ette, et Ore Meedia ei avaldanud tegevuste elluviimise ajal kordagi soovi lepingut muuta või enne tähtaega lõpetada, mistõttu olid nad ka kohustatud selle kokkulepitud viisil ellu viima. Ka ei esitanud ettevõte siseministeeriumi andmetel sihtrühmaga toimunud kohtumiste kohta tõendeid.

Kui veebilehte Eesti.life looma hakati, põhjendas kultuuriministeerium selle vajadust asjaoluga, et sisseränne Eestisse kasvab ning originaalsisu, mis Eestis toimuvat kajastaks, on vähe. Kuna senised ingliskeelseid uudiseid tootvad väljaanded ei tundnud selle vastu huvi, võitis projekti OÜ Ore Meedia.

Portaaliga oli seotud seitse inimest, kuid kavas oli kaasata ka vabakutselisi autoreid. See pidi töötama uudisteportaali põhimõttel ja looma uut sisu iga päev. Projekt jäi aga venima jäänud ning veel 2022. aasta oktoobris ei osanud kultuuriministeerium öelda, kas projektiga minnakse edasi või pannakse see kinni.

Varem on Ore Meedia esindaja ERR-ile öelnud, et tegu pole maha visatud rahaga, sest sait jääb püsti ja kõik kirjutatud lood jäävad alles.

Euroopa Liidu eelarveperiood, millest projekti rahastati, lõppes 31. detsembril 2023. Kultuuriministeeriumist öeldi tänavu veebruaris, et kasutamata jäänud osa toetusest kantakse tagasi Euroopa Komisjonile ja riigi kaasfinantseeringu raha riigieelarvesse.