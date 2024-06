Levandi: palkasin Espenbergi täielikus SOS olukorras

Levandi ütles, et tal oli Haabersti linnaosavalitsusse Espenbergi peaspetsialistiks palgates SOS olukord, sest linnaosa ajaleht pidi ilmuma, aga senine toimetaja Olga Nigrovskaja ei teinud Levandi väitel meeskonnaga koostööd.

Nigrovskaja ütles aga ERR-ile, et Levandi väide, et ta võttis tööle Espenbergi, sest oli SOS olukord, ei vasta tõele. "Mina ise panin kokku juuni ajalehe koos oma kolleegidega. Järgmine leht ilmub alates augustis," ütles Nigrovskaja.

Levandi sõnul tuli talle pakkumine Espenberg palgata linnavalitsusest.

"Linnavalitsuse poolt tuli siis mulle selline pakkumine, et selline inimene [Espenberg] nii madala palgaga on nõus. Tegelikult see lehe toimetaja palk on tõesti väga madal, aga ta on nõus tulema. Siis ma mõtlesin, et võib arutada," sõnas Levandi.

Espenbergi töötasu on 1600 eurot bruto. Levandi sõnul oli toimetaja koht vaba juba sügisest ja senine toimetaja tegutses seal lisaülesannete raames.

Levandi kinnitas, et Espenbergi nime pakkus välja isamaalasest abilinnapea Karl Sander Kase.

Levandi ütles, et kuna tal oli "totaalne SOS olukord", siis tema ei saa oma isiklikku hinnangut anda Espenbergile, vaid peab usaldama inimesi, kes on selles küsimuses pädevad.

"Mul ei olnud pool minutitki aega [lehetoimetajat] valida. Täiesti katastroofiline olukord. Kui ma olen eksinud oma otsuses - eks aeg näitab. Aga see oli sundolukord, kus mul oli vaja otsuseid teha. Ja kui mulle pakuti seda inimest, siis ma vaatasin CV-d ja ta väga hästi sobib. Ja kui kõik sobib, siis miks ma peaksin keelduma," selgitas Levandi.

Levandi: ma ei reklaami ennast lehes

Linnaosa ajalehe juuninumbris ilmus Levandi sulest juhtkiri. Nende kirjutamist kavatseb ta jätkata. "Juhtkirja kindlasti on vaja kirjutada, sest linnaosa vanema mõtted on vaja linnaosa elanikele edastada," ütles Levandi.

Poliitilise platvormina ja enesereklaamina Levandi juhtkirju kasutama hakata ei kavatse.

"Ma pean tunnistama, et ma inimesena, kes on tulnud erasektorist, pole kunagi poliitiline olnud. Kogu südamest - kui ma tulin siia sellele uuele kohale, siis mul ei olnud sekundikski mõtet peas, et ennast reklaamida. Tegelikult töö on väga huvitav ja suhtlen väga paljude inimestega ja ma näen, kui palju on probleeme, kui palju vajadusi. Ma ennast ei näe siin esiplaanil kohe kindlasti, seal on pigem ikkagi inimesed ja nende vajadused, nende soovid ja ma soovin maksimaalselt neid aidata," sõnas Levandi.

Levandi kirjutas ajalehes ka seda, et kindlasti ei saa jätta tähelepanuta probleemi, mis puudutab paljusid kortermajade elanikke ehk parkimist tänavatel ja hoovides.

"Autode arvu ei ole võimalik vähendada, see on kaasaegne nähtus. Igas korteris on nüüd juba vähemalt kaks autot, sest nii see on, elu on selline. Ikkagi neid parkimiskohti on vähe, aga probleem koosneb sellest, et iga inimene tahab parkida oma autot nii lähedal kui võimalik oma korterist," rääkis Levandi.

Levandi hinnangul pakuksid siin leevendust tasulised parklad, mis seisavad öösiti tühjana, nagu näiteks Ring SPA parkla, ja kus saaksid linnaosa elanikud siis sümboolse tasu eest parkida.

Samuti on Levandi sõnul kohalikele suur probleem, et Haaberstis tuleb uus jäätmejaam piirkonda, kus on üle tee elamurajoon ja kus on lasteaed lähedal.