Trumpi nõunikel valmis plaan Vene-Ukraina rahukõnelusteks

Uudisteagentuuri Reuters andmetel on plaanis muu hulgas tingimus, et Ukraina saab USA-lt täiendavat relvaabi vaid juhul, kui alustab rahukõnelusi ning Venemaale öeldakse samas, et nende keeldumine läbi rääkida tähendaks relvaabi suurendamist Ukrainale. Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles, et selline plaan lähtub mõnevõrra naiivsest eeldusest ja on osa presidendivalimiste kampaaniast.

Mall Mälberg