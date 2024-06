Saar pääses Euroopa Nõukogu peasekretäri valimistel teise vooru

Kõrgele ametikohale pretendeerib lisaks Saarele (Sotsialistid ja Demokraadid, S&D) ka Šveitsi endine president Alain Berset (S&D) ning Euroopa Komisjoni justiitsvolinik Didier Reynders (Renew).

Teisipäevase hääletuse esimeses voorus sai Berset 92 häält ja Reynders 70 häält. Võitmiseks oleks vaja läinud 121 häält. Teise vooru lähevad kõik kolm kandidaati ja seal võidab enim hääli saanud kandidaat. Teine hääletusvoor algab teisipäeval kella 20 paiku.

Õigus valima tulla oli 306 delegaadil, kuid kohal oli 241 hääletajat. Neist üks ei hääletanud.

Peasekretäri ametiaeg algab 18. septembril ning kestab viis aastat.

Riigikogu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni kuuluv liberaal Eerik Niiles Kross ütles, et tema hääletas Saare poolt. "Ikka kaasmaalase poolt, loomulikult. Liberaalid, nagu teada, on alati lõhki peaaegu kõikides küsimustes. Kui on kolm liberaali koos, on neli-viis seisukohta. Meie grupis tegelikult ongi kummaline olukord, kus meil on ka mitu Šveitsi saadikut. Nii et ma usun, et ALDE hääled läksid kolmeks tegelikult siin praegu," ütles Kross.

Kross ütles, et Saare kampaania on olnud väga põhjamaine ja läbipaistev ja ka väga viisakas. "Mulle tundub, et siin Šveitsi delegatsioon, sõltumata nende grupikuuluvusest, on proovinud teha igasuguseid kokkuleppeid ja igasuguseid pakkumisi," sõnas Kross.

Kross ütles, et ta teeb Saarele praegu, veel viimasel hetkel, veel kampaaniat, et ALDE hääled läheksid talle.

"Ma lähen kohe praegu ALDE büroosse seda tegema. Meil on veel Balti

delegatsioonide ja Skandinaavia delegatsioonidega koosolek, kus me arutame. Skandinaavlased on peaaegu eranditult Indreku taga ka. Eks see on väga palju ka selline piirkondlik hääletus, et Põhja-Euroopa ja Ida-Euroopa on ühes kambas, Kesk-Euroopa on teises ja Lääne-Euroopa on kolmandas," rääkis Kross.

Riigikogu delegatsiooni liige Tõnis Lukas ütles, et talle mõnevõrra üllatus, sest ta oli arvamusel, et suur osa toetab tubli eeltööd teinud Indrek Saart. "Aga muidugi eeldada võis ka, et tegelikult tuleb see konkurents natukene tasavägisem ja tasavägine ta tegelikult ju oli, vahed on väga väikesed," ütles Lukas.

"Mina saan oma grupiga praegu kokku ja jätkan seda veenmistööd ja püüan veenda neid, et Saar on tegude mees ja mitte selline suure laia jutu ja diplomaatia mees, keda Euroopa poliitikas on palju ja kellena paistavad silma ka kaks teist kandidaati," sõnas Lukas.

Eelmisel nädalal ERR-iga vestelnud allikate sõnul on kohale favoriit just Saar, kes ka ise on tulemuse suhtes ootusärev: "Eestlastele loomuomaselt võiks öelda niimoodi: tuleb olla tagasihoidlikult optimistlik ja anda endast parim nendel viimastel päevadel. Mis on aga tõde, selgub loomulikult siis, kui hääled on loetud."

1949. aastal loodud ja praegu 46 riiki ühendav Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärk on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid Euroopas. Organisatsiooni peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis.