ERR USA-s: üle riigi toimusid meeleavaldused karmide abordiseaduste vastu

Mõnikümmend naist tõmbasid esmaspäeval Nashville´i kesklinnas selga punased t-särgid, sõnum oli neil järgmine: "Mida me tahame? Valikuvõimalust! Millal me seda tahame? Kogu aeg! Kus me seda tahame? Igas osariigis!"

Täpselt kaks aastat tagasi tühistas USA ülemkohus 1973. aastal vastu võetud otsuse, mis legaliseeris abordi Ameerika Ühendriikides. Viimasel paari aasta jooksul on osariigid saanud taas ise otsustada, kas nende territooriumil on abort lubatud või mitte.

Praegu on ligipääs abordile piiratud 21 osariigis, neist 14-s on protseduur pea täielikult keelatud, sealhulgas ka Tennessees.

"Meie seadusandlus püüab kontrollida, mida me oma emakaga teeme. Tahame, et meil oleks õigus oma emakaga teha, mida tahame. On see siis tervishoid, abort, mis iganes. See on meie emakas. Kuniks sul seda pole, ei saa sa seda ka reguleerida," lausus Tennessee elanik Chucky.

"Paar aastat tagasi olin surmasuus. Hüübimishäire tõttu ei saa ma enam lapsi. Tennessee osariigis ma sureksin, sest mu ei oleks enam ligipääsu ravile, mida vajan. Naiste õigused on olulised kõikjal maailmas ja me ei lõpeta võitlust enne, kui need on tagatud," ütles meeleavaldusel osalenud Vicki.

Tennessee karmide abordiseaduste tõttu reisivad protseduuri vajavad naised aga osariigist välja, üheks peamiseks sihtkohaks Bristol. Tegemist on piirilinnaga, millest üks osa asub Tennessee osariigis ja teine Virginias. Kui ühel pool teed on protseduur keelatud, siis teisel pool teed lubatud. Kliinik asub Tennessee piirist vaid kilomeetri kaugusel.

Kuigi kliinik ei vastanud "Aktuaalse kaamera" intervjuupalvele, siis väidetavalt reisib 90 protsenti klientidest sinna osariikidest, kus protseduur on keelatud.

"Tulin siia, sest tean, et minu taga asuvas hoones on suremas süütud inimesed. Kui emad sisenevad, siis pakume neile kirjandust. Meil on siin ka sildid, mis ütlevad, et aitame neid, hoolime neist ja ka mõned pildid lastest," lausus Tennessee elanik Ruth.

Novembris toimuvate USA presidendivalimiste eel on abordiõigused kerkinud riigis üheks peamiseks teemaks.

"Kahjuks pole meie poliitikud praegu eriti… Kuigi nad ütlevad, et nad on elu pooldajad, on väga haruldane, et nad midagi ette võtavad. Poliitika ei lahenda seda probleemi. Jeesus Kristus on tõesti ainus tee," lausus Ruth.

"Me [naised] moodustame üle poole elanikkonnast. Miks meid jälle vaigistatakse ja maha surutakse? See on probleem. Seepärast on novembris toimuvad valimised selle riigi naiste jaoks väga olulised," lausus meeleavalduse korraldaja Kaitlin.