Trudeau kodupartei sai liberaalide tugipunktis lüüa

Trudeau partei sai lüüa Torontos asuvas jõukas ringkonnas, mis on olnud liberaalide tugipunkt alates 1993. aastast.

Esmaspäevane valimisvõitlus oli Trudeau meeskonna jaoks proovikivi, kuna Kanada peaministri jalgealune läheb üha tulisemaks, vahendas Politico.

Liberaalide kandidaat Leslie Church jäi siis alla konservatiivide kandidaadile Don Stewartile. Valimised toimusid St. Pauli ringkonnas, mida Kanada poliitikas on nimetatud ka "Toronto kindluseks". See piirkonda katab linnaosa, kus konservatiivid pole isegi riigis võimul olles erilist edu saavutanud.

Erakorralised valimised korraldati liberaalide saadiku Carolyn Bennetti asendamiseks. Ta pidi hiljuti parlamendist lahkuma, kuna temast saab Kanada suursaadik Taanis.

Kuigi Kanada peaminister tegi piirkonnas ka isiklikult Churchi heaks valimiskampaaniat, siis viimased tulemused näitavad, et Trudeau täht on langemas. Trudeau on olnud Kanada peaminister ligi kümme aastat, kuid viimasel ajal on tal läinud üle kivide ja kändude. Tema erakonna reiting on kehv ning küsitlused näitavad, et enamik kanadalasi soovib, et ta astuks ametist tagasi.

Korralised üldvalimised toimuvad Kanadas 2025. aasta sügisel ning Trudeau pea kohal ripuvad juba küsimärgid. Liberaalide partei arutab kulisside taga, kas Trudeau tuleks välja vahetada. Konservatiivid eeldavad nüüd, et viimane valimiskaotus toob partei sees valitsevad pinged ka avalikkuse ette, vahendas Politico.

Liberaalid juhtisid samas tähelepanu sellele, et Trudeau on andnud järjepidevalt märku, et kavatseb riigi etteotsa edasi jääda. Ka viimased küsitlused näitavad, et ükski teine võimalik juht ei suudaks liberaalide toetust märkimisväärselt üles vedada.

Küsitlused näitavad ka, et kanadalased muretsevad kõige rohkem elukalliduse tõusu pärast. Trudeau samas tõi hiljuti välja, et sarnased muret valitsevad ka mujal maailmas.

"Ma rääkisin sellest teiste liidritega G7-l ja Ukraina rahukonverentsil. Igal pool on inimesed häda kiire inflatsiooni, elukalliduse, intressimäärade ja eluasemega seotud probleemidega," ütles Trudeau.