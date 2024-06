Biden kavatseb USA sõjalised töövõtjad Ukrainasse lubada

Bideni administratsioon liigub Ameerika sõjaliste töövõtjate Ukrainas tegutsemise keelu tühistamise suunas. Neli USA ametnikku teatasid CNN-ile, et see aitab sõjaväel hooldada ja parandada USA-lt saadud relvasüsteeme.

Muudatus tähistaks järjekordset olulist pööret Bideni administratsiooni Ukraina-poliitikas, kuna USA otsib viise, kuidas anda Ukraina sõjaväele Venemaa vastu eelis.

Ametnikud ütlesid, et poliitikat alles töötatakse välja ja president Joe Biden ei ole seda veel lõplikult heaks kiitnud.

"Me ei ole veel otsuseid teinud ja igasugune arutelu selle üle on enneaegne," ütles üks administratsiooni ametnik. "President on kindlalt veendunud, et ta ei saada USA vägesid Ukrainasse."

Kui muudatus heaks kiidetakse, viiakse see tõenäoliselt ellu selle aasta jooksul ja see võimaldab Pentagonil anda esmakordselt pärast Venemaa sissetungi 2022. aastal USA ettevõtetele lepingud töö tegemiseks Ukrainas. Ametnikud loodavad, et see kiirendab Ukraina sõjaväe kasutatavate relvasüsteemide hooldust ja remonti.

Viimase kahe aasta jooksul on Biden nõudnud, et kõik ameeriklased, eriti USA väed, hoiaksid Ukraina rindeliinidest eemale. Valge Maja on otsustanud piirata nii ameeriklastele tekkivat ohtu kui ka Venemaa muljet, et USA sõjavägi osaleb seal lahingutes. Riik on alates 2022. aastast hoiatanud ameeriklasi Ukrainasse reisimise eest.

Selle tulemusena on USA poolt antud sõjaline varustus, mis on lahingutes tõsiselt kahjustada saanud, vajanud transporti riigist välja Poola, Rumeeniasse või teistesse NATO riikidesse remonti, see aga võtab aega. USA väed saavad aidata ukrainlasi rutiinsema hoolduse ja logistika küsimustes, kuid ainult kaugelt, videokõne või turvalise telefoni teel – see korraldus on oma olemuselt piirav, kuna USA väed ja töövõtjad ei saa relvadega otse töötada.

Ametnikud hakkasid piirangute leevendamist uuesti tõsiselt kaaluma viimastel kuudel, kuna Venemaa tegi lahinguväljal edusamme ja USA rahastamine Ukrainale takerdus Kongressis.

Kogenud, USA valitsuse rahastatud Ameerika töövõtjate kohalolek Ukrainas tähendab, et nad saavad aidata parandada kahjustatud, väärtuslikku varustust palju kiiremini. Üks keerulisem süsteem, mis vajab tõenäoliselt regulaarset hooldust, on F-16 hävituslennuk, mida Ukraina peaks saama hiljem sel aastal.

Lepinguid taotlevad ettevõtted peavad välja töötama põhjalikud riskide vähendamise plaanid, et leevendada töötajatele tekkivaid ohte, ütles üks ametnik.

Arutelule eelneb rida otsuseid, mida USA on teinud viimastel kuudel, et aidata Ukrainal Venelasi tagasi tõrjuda. Mai lõpus andis Biden Ukrainale loa rünnata USA relvadega sihtmärke Venemaa sees, Ukraina linna Harkivi lähedal. Eelmisel nädalal tundus, et see poliitika laienes veelgi, kui riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et Ukraina võib USA relvadega vastulööke anda kõikjal Ukraina-Venemaa piiri ääres.

Praegused ja endised ametnikud, kes on kursis aruteludega töövõtjate Ukrainasse saatmise üle, rõhutasid, et poliitika muutus ei too kaasa sellist ülekaalukat Ameerika töövõtjate kohalolekut, mis eksisteeris Iraagis ja Afganistanis. Selle asemel tähendaks see tõenäoliselt mõnekümne kuni paarisaja töövõtja kohalolekut Ukrainas.

"See oleks palju sihipärasem ja läbimõeldum jõupingutus, et toetada Ukrainat kohapeal," ütles pensionil olev armeeohvitser Alex Vindman, kes töötas endise presidendi Donald Trumpi riikliku julgeolekunõukogu Euroopa asjade direktorina.

Vindman on administratsiooni survestanud piirangute tühistamiseks peaaegu kaks aastat ja ütles, et administratsioon on töötanud plaani kallal piirangute leevendamiseks alates käesoleva aasta algusest.

"Ukraina on liitlane," ütles Vindman CNN-ile. "USA-l on olulised rahvusvahelised julgeoleku huvid Ukraina toetamisel ja on olemas palju riskide vähendamise meetmeid."