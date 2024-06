End USA kohtus süüdi tunnistanud Assange jõudis koju Austraaliasse

Wikileaksi asutaja tunnistas USA sõjasaladuste avalikustamist ja spionaaži seaduse rikkumist.

"Töötades ajakirjanikuna, julgustasin oma allikat andma teavet, mida peeti salajaseks," ütles Assange kohtus. "Sõnavabadus oli vastuolus spionaaži seadusega."

Assange ütles kohtunik Ramona Manglonale, et mõistab kokkuleppe tingimusi, mida ta luges põhjalikult Inglismaa lennujaamas.

Kohus määras karistuseks ootuspäraselt 62 kuud vabadusekaotust, mis ta juba Londonis vanglas veetis, ja lubas mehel naasta oma kodumaale Austraaliasse ilma USA vanglas viibimata.

Assange tunnistas end süüdi vandenõus hankida ja levitada salastatud teavet, seoses Wikileaksi 2010. aastal avaldatud tuhandete konfidentsiaalsete USA sõjaliste dokumentide ja diplomaatiliste kirjadega, mis käsitlesid Ameerika tegevust Iraagis ja Afganistanis 2000. aastatel.

Assange veetis aastaid Ecuadori saatkonnas ja Londonis vanglas, püüdes vältida USA-sse saatmist. Prokurörid otsustasid kohtu korraldada USA territooriumil Saipanis, et täita Assange'i nõuet vältida mandri-USA-d, nõudes samal ajal, et ta tunnistaks end süüdi kuriteos.

Saare elanikud loodavad, et Assange'i lühike kohalolek toob kaasa nende turismitööstuse elavnemise, mis sai pandeemia ajal tugeva löögi ja pole veel taastunud.

"See on Saipanile suurepärane reklaam!" ütles Põhja-Mariaani saarte turismi juht Christopher Concepcion. "Nagu öeldakse, pole halba reklaami olemas."

Kell 6:16 kohaliku aja järgi maandus Assange'i lennuk Saipani rahvusvahelises lennujaamas, kus reporterite ja kaamerate rühmad kogunesid lennuraja lähedale. Kohus, kus Assange oma süüd tunnistas, asub künkal, kust avaneb vaade Saipani laguunile.

Assange saabus sinna koos oma advokaadi Richard Milleriga, astudes välja valgest kaubikust, mida saatsid kaks musta maasturit. Tema sõidukis oli ka Austraalia suursaadik USA-s ja endine Austraalia peaminister Kevin Rudd. Ajakirjanike hulk tervitas teda kohtumaja uksel.

Vaatlejad nii Saipanis kui ka USA-s avaldasid teisipäeval arvamust ebatavalise kokkuleppe kohta ja reaktsioon poliitilise spektri ulatuses näitas, et Assange on endiselt polariseeriv tegelane isegi oma juhtumi lõpus.

Mõned pressivabaduse pooldajad avaldasid muret, et Assange tunnistas end süüdi kuriteos, mis võib sarnaneda ajakirjanike tegevusega – valitsuse saladuste hankimine ja avaldamine.

"See seab ohtliku pretsedendi ja kõik, kes väärtustavad vaba ajakirjandust, peaksid pingutama, et see ei korduks," ütles David Greene, Electronic Frontier Foundationi esindaja mittetulundusühingust, mis kaitseb digitaalse maailma kodanikuvabadusi.

Endine asepresident Mike Pence, kelle administratsioon Assange'i vastu süüdistuse esitas, ütles, et kokkuleppemenetlus ei karista piisavalt meest, kes ohustas USA vägede elusid sõjaajal ja ta oleks pidanud seaduse täieliku rangusega vastutusele võtma.

Samal ajal kiitis sõltumatu presidendikandidaat Robert F. Kennedy Jr., kelle kampaania on saanud toetust nii demokraatidelt kui vabariiklastelt, Assange'i kui põlvkonna kangelast.

"Ma olen ülirõõmus," ütles Kennedy X-is, soovitades ehitada Assange'ile mälestusmärk, mis oleks kui kodanikuõpetuse tund Ameerika avalikkusele sõnavabaduse tähtsusest.