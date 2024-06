Eesti Gaasi kasum kerkis mullu 265 miljoni euroni

Eesti Gaas avaldas oma majandusaasta aruande, millest selgub, et 2023. aastal oli nende kliendilepingutest saadud müügitulu ligi 935 miljonit eurot ning kui sellele lisada kinnisvara ja muud renditulud ning riskimaandamisinstrumentidelt saadud kasum, kujunes kontserni kogukäibeks 1,022 miljardit eurot.

Võrdluseks, 2022. aastal oli Eesti Gaasi müügitulu 1,012 miljardit eurot ja puhaskasum 95,2 miljonit eurot.

Ettevõtte EBITDA ehk kasum enne intresse, makse ja kulumit oli mullu 134,9 miljonit eurot ja kasvas võrreldes eelnenud aastaga 19 protsenti.

Geograafiliselt tõi Eesti Gaasile enim käivet Soome turg, järgnesid Eesti ja Läti. Käibest ligi 787 miljonit eurot tuli maagaasi müügist, 68 miljonit eurot elektrienergia müügist ja 49 miljonit eurot maagaasi võrguteenuse müügist.

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik ütles ERR-ile, et nende käibe- ja kasumikasvu taga on mahtude suurenemine ja ettevõtte võime rasketes oludes kiirelt kohaneda.

"Tõestasime ühe vähese energiaettevõttena, et ka kahanevate energiahindade tingimustes on võimalik kasvada ja tulu teenida. Müüsime lõppenud aastal üle 16 teravatt-tunni energiat ja meie gaasimüügi turuosa Soome-Balti piirkonnas kasvas 25 protsendini," tõi ta välja.

Kaasik lisas, et impordi vaates saabub kolmandik Soome-Balti gaasist Eesti Gaasi kaudu. Eesti Gaasi kontserni tuludest 80 protsenti tuleb välisturgudelt. Lisaks Eestile, Soomele ja Lätile tegutseb ettevõte ka Leedus ja Poolas ning kannab välisturgudel nime Elenger.

Samas tõi Kaasik välja, et Balticconnectori lõhkumise tulemusel Eesti ja Soome vahel katkenud gaasivoo tõttu tuli neil varasemad tarneplaanid ümber teha. Eesti Gaas suurendas tarneid ja tellis kõrgeima jääklassiga gaasilaevad, et kindlustada Soome talvist gaasivarustust.

"Võitsime poole talveks väljakuulutatud Inkoo terminali võimsusest ning suutsime tagada Soome tarbijatele ja tööstusettevõtetele täppis gaasitarned jooksva tarbimise režiimis. Kokkuvõttes kasvatasime müügimahte ja tugevdasime oma turupositsiooni," ütles Eesti Gaasi juhatuse esimees.

Kaasiku sõnul mõjutas nende puhaskasumit Gaso soodusost – ostetud vara väärtus on ostutehingust märksa kõrgem.

"Vastavalt finantsaruandluse standardile tuleb omandatud varade kajastamisel lähtuda nende eeldatavast õiglasest väärtusest omandamise kuupäeva seisuga, kusjuures summa, mille võrra tuvastatav netovara ületab ostuhinda, kajastatakse kohe puhaskasumis. Gaso oli Eesti üks suurim välisinvesteering, ettevõtte müük oli Läti valitsuse initsiatiiv, müüjaks oli Latvijas Gaze," selgitas Kaasik.

Majandusaasta aruandes tõi Eesti Gaas välja, et eelmine aasta oli nende jaoks tõenäoliselt läbi aegade kõige tulemuslikum.

Seda, kas tänavusest aastast on oodata võrreldavaid tulemusi, ei saa Eesti Gaas börsiettevõtte osana Kaasiku sõnul avaldada, kuid ta märkis, et ettevõte jätkab tööd ja pingutab selle nimel, et hoida saavutatud edu ja leida uusi kasvuvõimalusi.

Aruandeperioodil maksti dividendidena 36,2 miljonit eurot, dividend aktsia kohta oli 1,31 eurot.