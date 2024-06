Indrek Saar: mul ei ole plaani naasta Eesti sisepoliitikasse

"Mul ei ole küll mingit plaani antud hetkel," vastas Saar küsimusele, kas ta plaanib naasta Eesti poliitikasse. "Ma arvan, et see 16 intensiivset aastat, mis sai riigikogus ja valitsuses töötatud ja enne seda kohalikus poliitikas kaasa löödud – see on olnud päris suur tükk minu elust. Ma usun sellesse, et üldjuhul poliitikas võiks olla rotatsioon. Oleks tore, kui on võimalikult palju inimesi, kes tunnevad, et neil on kodanikena see missioon aeg-ajalt ka poliitikas kaasa rääkida, et kui neid oleks võimalikult palju ja tuleks peale."

Välispoliitikas edasi tegutsemisele on Saar aga avatud. "Need kogemused, mis see kampaania andis, nii selle organisatsiooni spetsiifika kohapealt kui laiemalt, need on kindlasti väga põnevad. See diplomaatiakool, mis tuli läbi käia praktiliste kampaaniaülesannete käigus – see on kindlasti minu enda jaoks väga väärtuslik. Eks tulevik näitab, kas seda on võimalik kuskil veel Eesti kasuks kasutada," ütles ta.

Saar rääkis, et näitlemisest pole ta loobunud ning plaanib sellega edasi tegeleda. "Mul on jah see mõte. Olen lausa ennast ära sidunud. Sellel suvel mul oligi plaanis, et kuidas iganes kampaania läheb, minu puhkus ja taastumisperiood möödub koduste liistude juures ehk siis suvel teatrit tehes Alatskivil. Nii et juulikuus tegelen näitlemisega."

Saar ütles, et valimiskampaania käigus külastas ta 30 liikmesriigi pealinna, osasid neist mitu korda. "Sealhulgas ka on need, kuhu me võib-olla regulaarselt ei satu, arvestades, et me hästi palju asju teeme EU27 (Euroopa Liidu 27 liikmesriigi – toim.) raames, näiteks Lääne-Balkan ja Türgi ja sellised kandid."

"Kohtumised käisid põhimõtteliselt kahes liinis. Üks oli parlamentaarne pool ehk siis parlamentaarse assamblee delegatsioonid, vahel ka spiikrid või muud võtmeisikud parlamendi poole pealt. Teiselt poolt välisministeeriumi liinis ministritega või ministrite asemikega. Arutelu käis sellest visioonist, mis Euroopa Nõukogu suhtes ühel või teisel liikmesriigi esindajal on ja mina tutvustasin enda mõtteid ja plaane," kirjeldas Saar valimiskampaaniat.

Saar ütles, et tema kampaaniat rahastas välisministeerium ning selle tõttu ei oska ta kampaania maksumust kommenteerida.

Väliministeeriumist vastati, et kuna valimiskampaania alles lõppes, pole kampaania kogumaksumust veel kokku arvutatud

Teisipäeval toimunud Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee peasekretäri valimisel jõudis Eesti endine kultuuriminister Indrek Saar 78 häälega teise hääletusvooru, kuid jäi seal alla Šveitsi endisele presidendile Alain Berset'le.

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on edendada demokraatiat ning kaitsta inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid Euroopas. Organisatsiooni peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis.

Euroopa Nõukogu on algatanud mitmeid inimõiguste edendamiseks mõeldu konventsioone, selle üheks osaks on ka Euroopa Inimõiguste kohus, mille pool saavad pöörduda kodanikud, kes leiavad, et ei ole saanud oma kodumaal kohtutelt õigust.

Euroopa Nõukogu ei kuulu EL-i institutsioonide hulka.

Alates 1996. aastast oli Euroopa Nõukogu liige ka Venemaa, kuid pärast Venemaa täiemahulise sõjalise sissetungi algust Ukrainasse 2022. aasta veebruaris visati riik sellest organisatsioonist sama aasta märtsis välja.