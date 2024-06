Majandusministeerium otsustas rohetrepi loomisest loobuda

Möödunud aasta aprillis sõlmitud koalitsioonilepe aastateks 2023–2027 näeb ette, et ettevõtetele luuakse kaks tööriista, innovatsioonitrepp ja rohetrepp, mis aitavad neil innovatsioonimahukust ja oma keskkonnajalajälge hinnata ning selle kaudu oma konkurentsivõimet tõsta.

Möödunud nädalal jõudis teema valitsuse kabinetinõupidamisele, kus majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo tutvustas analüüsi ja ettepanekuid rohetrepi väljatöötamise kohta.

Mida analüüs endast kujutab, avalikkusega ei jagata, nimelt kannab kabinetimemorandum asutusesisese kasutamise salastusmärget.

Majandusministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Laura Laaster ütles ERR-ile, et nii era- kui ka avalik sektor pakuvad ettevõtetele erinevaid jätkusuutliku ettevõtluse (ESG) ja kestlikkusega seotud teenuseid, aga info nende teenuste kohta on killustunud ja tervikpilti keeruline saada. Sellepärast panigi valitsus ministeeriumile ülesandeks nende teemade arendamiseks rohetrepp luua.

Rohetrepp pidanuks sarnanema innovatsioonitrepiga, viimast kirjeldas Laaster kolmeastmelisena: esiteks tuleb analüüsida ja hinnata enda ettevõtte innovatsioonivõimekust, teiseks koostada individuaalne tegevuskava, kuidas enda konkurentsivõimet tõsta ja kolmandaks kasutada innovatsioonitrepi võrgustiku võimalusi oma ettevõtte arendamiseks.

Laasteri sõnul kinnitas analüüs, et ettevõtjad tunnevad puudust korrastatud teabest. Sooviti juhendeid ja näiteid headest tavadest, selgitavaid materjale ning muud vajalikku teavet, mis aitaks ettevõtetel mõista ja täita uusi nõudeid.

"Analüüsi tulemusena otsustasime aga rohetrepi loomisega mitte edasi minna, vaid koondada ESG ja kestlikkuse alane teave juba olemasolevasse Eesti.ee portaali ettevõtja digiväravasse," lisas ta.

Laaster ütles, et sealt saavad ettevõtted edaspidi infot neid puudutavate võimaluste ja kohustuste kohta ning leiavad selget infot regulatsioonide, algatuste ning parimate tavadega seotud küsimustes.

"Info koondamine ühte kanalisse on mõistlikum ja soodsaim alternatiiv eraldi rohetrepi tööriista loomisele," põhjendas Laaster otsust. "Paljud teenused kestlikkuse poole liikumisel on juba ka erasektoris olemas, näiteks Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum MTÜ koos indeksiga; turul on mitmeid ESG teemat katvaid konsultatsiooniettevõtteid ja nii edasi, mistõttu pole riigil mõistlik sekkuda seal, kus turul on juba teenus olemas."

Laaster lisas, et riigi pakutava teenusena on juba olemas ka näiteks rohetoetus, mille esimese sammuna kaardistatakse ettevõtja rohevõimekus ehk tehakse nii-öelda roheaudit. Olemas on ka erinevad ringdisaini ja ESG meistriklassid, käimas on ka ESGTooli arendus, mis toetab ettevõtjat kestlikkuse teekonnal.

"MKM-i ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA koostöös toomegi kogu selle info ja juhendmaterjalid kokku, struktureerime ja teeme kättesaadavaks ettevõtja digiväravas," ütles Laaster.

Ettevõtjatele või maksumaksjatele see tema kinnitusel kohustusi kaasa ei too.