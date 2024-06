Ringkonnakohus teeb juulis otsuse Palestiina meeleavalduse keelu kohta

Tartu halduskohus ei võtnud detsembris vastu kaebust Tartu politsei otsusele keelata 17. novembrile planeeritud palestiinlaste toetuseks mõeldud meeleavaldus, sest kohtu sõnul puudus menetluseks preventiivne huvi.

Samuti pidas kohus oluliseks asjaolu, et politsei- ja piirivalveamet võimaldas pärast 17. novembri keeldumist kaebajal avaliku koosoleku pidamise 2. detsembril 2023.

Meeleavalduse korraldaja Agnes Joyet vaidlustas halduskohtu otsuse jaanuaris Tartu ringkonnakohtus. Tema esindaja Kalev Aaviku sõnul peaks kohus tegema otsuse teatavaks 11. juulil.

Joyet' advokaat: vajadusel vaidleme riigikohtus

Joyet' advokaat Kalev Aavik on varem ERR-ile öelnud, et Eestis puudub efektiivne kaebeõigus koosolekuvabaduse rikkumise peale ning koosolekuvabadus kui põhiõigus ei ole kohtulikult kaitstud.

"Koosoleku toimumine sõltub politsei suvast: kui politsei koosolekut ei luba, siis seda kohtus efektiivselt vaidlustada võimalik ei ole," ütles Aavik.

"Kui antakse isiku õigusi piirav haldusakt, siis reeglina saab kohtus taotleda selle haldusakti tühistamist. Alternatiivne, kuid väga haruldane, on haldusakti andmise keelamise taotlemine juba enne selle andmist, kui on kindlalt teada selle andmise kavatsus," sõnas Aavik.

"Avaliku koosoleku keelu puhul ei ole reeglina võimalik ei tühistamine ega keelu keelamine. Avalik koosolek registreeritakse konkreetseks päevaks ja kui see keelatakse, siis reeglina päev või paar enne kavandatud koosolekut. See tähendab, et enne koosoleku toimumist ei jõua enam keeldu kohtus vaidlustada ega ka taotleda esialgset õiguskaitset. Kui seda siiski jõuab, on kohus esialgse õiguskaitse taotlust lahendades olukorras, kus esialgse õiguskaitse kohaldamisest või mittekohaldamisest sõltub ka asja sisuline lahendus: koosolek kas toimub või ei toimu," selgitas Aavik.

Aaviku hinnangul jääb seega ainsaks õiguskaitsevahendiks koosoleku keelu tagantjärele õigusvastaseks tunnistamine, kuid see on aga Eesti õigussüsteemis väga keeruline, sest üldjuhul leitakse, et kui haldusakti mõju on lõppenud, siis puudub õigustatud huvi selle õigusvastaseks tunnistamiseks.

Seega on mõningaid intensiivselt põhiõigusi riivavaid haldusakte sisuliselt võimatu kohtus vaidlustada, leidis advokaat.

Aaviku sõnul on kaebaja Agnes Joyet valmis vajadusel vaidlema ka riigikohtus.

Mullu 9. novembril laekus politseile avaliku koosoleku registreerimise teade, mille kohaselt plaaniti 18. novembril korraldada Tartu Raekoja platsil rahumeelset ja rahvusvahelisele õigusele viitava infoga avalikku kogunemist.

Tartu politseijaoskond kaalutles otsuse tegemist, kuid jõudis seisukohale, et ei luba antud avalikku koosolekut korraldada, sest koosolekule võivad ilmuda ka teised kodanikud, kasutades plakateid, mis võivad sisaldada agressiooni õigustamist.