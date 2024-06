Demokraatide vasaktiib sai esindajatekoja eelvalimistel lüüa

Bowman kuulub demokraatide vasakpoolsesse rühmitusse, selle grupeeringu kõige tuntum esindaja on kongressisaadik Alexandria Ocasio-Cortez. See rühmitus kritiseerib ka järjepidevalt Iisraeli sõjalist tegevust terroriorganisatsiooni Hamas vastu.

Nüüd sai aga Bowman eelvalimistel lüüa, kuigi tema heaks tegi aktiivset kampaaniat ka Ocasio-Cortez. Bowmani asemel sai demokraatide kandidaadiks Latimer, kelle kampaaniat rahastasid Iisraeli-meelsed rühmitused.

Bowman on nüüd esimene vasakpoolse tiiva liige, keda tabas tänavustel eelvalimistel kaotus. Ta võttis Iisraeli suhtes seisukohti, mis sobis mõningatele vasakpoolsetele valijatele, kuid selline jutt ei meeldinud mõõdukamatele valijatele. Seda kasutas ära Latimer, kes võitiski paksu rahakoti toel valimised.

Bowman ja tema liitlased väidavad, et vasakpoolse saadiku ebaõnnes on süüdi Iisraeli meelne poliitiline tegevuskomisjon Aipac. Meedia teatel kulutas Aipac reklaamidele lausa 24 miljonit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

"Meie vastased, mitte vastane, on võitnud selle vooru," ütles Bowman.

Aipac-i vastane jutt toimus juba eelmisel nädalavahetusel toimunud miitingul, mis toimus New Yorgis asuva Bronxi linnaosas, kus Bowman kandideeris. Miitingul astusid üles Alexandria Ocasio-Cortez ja vasakpoolne senaator Bernie Sanders. Bowman väitis toona, et Aipac õõnestab demokraatlikku protsessi, kuna paneb valimiskampaaniasse väga palju raha. Sarnast juttu rääkis ka Ocasio-Cortez.

