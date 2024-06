Soome terasetehase projekt astus sammu edasi

Norra firma Blastr plaanib Soome rajada suure terasetehase ning ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et miljardiprojekt astus sammu edasi.

Blastr teatas, et sai projekti arendusfaasis juurde rahastajaid. Esimeses rahakaasamises osalesid USA konglomeraat Cargill, Saksa terasefirma Interfer Group, Vanir Green Industries ja Soome riiklik fond Tesi, vahendas Helsingin Sanomat.

Pole veel selge, kui palju raha Blastr esimese kaasamisega kogus. Tesi tippjuht Esa Koponen ütles, et praeguses etapis panustab Tesi projekti viis miljonit eurot.

"Taoliste projektide rahastamine kulgeb tavaliselt samm-sammult. Selle rahastuse toel tahetakse projekt viia sellisesse etappi, et saab taotleda järgmist kogumise vooru," rääkis Koponen.

Koponen tõi välja, et Soome ei saa endale lubada, et riiki ei tuleks nii olulist investeeringut. Tema sõnul soovib riiklik fond olla just sellist tüüpi projektide ankurinvestor.

Blastr teatas juba 2023. aasta jaanuaris, et kavatseb Soome Inkoosse rajada suure terasetehase, mis peaks siis hakkama tootma rohelist terast. Roheline viitab, et terase tootmisel ei kasutata traditsioonilisel viisil fossiilkütuseid, vaid tootmise protsess toetub taastuvenergiale, nagu vesinik.

Projekt vaikselt ka edeneb, mullu augustis alustati keskkonnamõjude hindamist. Aprillis sai firma uue tegevjuhi, kelleks on ameeriklane Mark Bula. Ta on varem töötanud nii terasesektoris kui ka idufirmades. Blastr võib projekti raames investeerida Soome umbes neli miljardit eurot.