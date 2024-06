Fotod: Tallinna jõudis Prantsuse kopterikandja Mistral

Tallinna külastavad sel suvel suured dessantlaevad. See näitab, et Läänemerel pöörab NATO tähelepanu logistikale ja vägede kiirele liigutamisele. Põhitähelepanu on koostööl Rootsiga ja Läänemere suurimaks lennukikandjaks nimetatud Gotlandi saarel. Praegu väisab Tallinna järjekordne Baltopsil osalenud dessantlaev – Prantsuse kopterikandja Mistral.

Tänavune õppus Baltops koondas suurimad meredessandi- ja miinitõrjejõud läbi aegade. Toulonis baseeruv Prantsuse kopterikandja Mistral on Hispaania dessantlaeva järel juba teine alus, mis tuli Baltopsile kaugetest vetest esimest korda.

Kolmapäeval laadisid prantslased Tallinnas kruiisikailt laevale kaks uhiuut rataslahingumasinat Jaguar, mis osalesid Eestis Kevadtormil. Need lahingumasinad alles alustavad oma teenistust Prantsuse väes.

"Me harjutame koostööd Mistraliga. Et tegu on meredessandi võimekusega masinaga, võimaldab selle ehitus operatsioonide ajal sõita sellisele dessantlaevale ja sealt maha. Nii et see on veel üks võimalus harjutamiseks," lausus Prantsuse kontingendi ülem kolonelleitnant Pauchet.

Mistral tegi Baltopsi ajal koostööd Rootsi laevastikuga peamiselt staabilaevana, kuid harjutati ka dessantoperatsioone.

"Meie ülesanne oli teha koostööd Rootsiga dessantoperatsioonidel. See õnnestus suurepäraselt. Tegutsesime Rootsi saarestikus Stockholmist lõuna pool," ütles Mistrali komandör mereväekapten Olivier Roussille.

Põhjamaadel suuri dessantaluseid pole – nende senine doktriin keskendus kaitsele, mitte vägede paiskamisele. Tundub, et viimane Baltops keskendus just viimasele – miks muidu on Läänemeres näha suuri dessantlaevu, mis tavaliselt seilavad Atlandil või Vahemeres.