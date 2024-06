Tallinna turgudel on maasikamüügi kõrgaeg

Turul on saabunud kõrghooaeg ja valminud on ka maasikad. Rahvast ja müüjaid on palju.

"Maasikad on hetkel 5.50-ga ja 5.90-ga. Päris palju (ostetakse), kastide kaupa järjest. Sordist sõltub (hind) ja sellest, mis klassist see (maasikas) on, tavaliselt valmis moosimari on odavam ja värskem mari on kallim," lausus Kati.

Turu peal ringi liikudes näeb ka inimesi, kes endale kastidega maasikaid soetavad.

"Kõik (maasikad) ostetakse ära. /.../Päike lõõmab, varsti on (maasikad) otsas," ütles Ats.

Lisaks söömisele ostetakse marju ka moositegemiseks ja talvevarude soetamiseks.