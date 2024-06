Neljapäeval kerkib õhusoe kohati 30 kraadini

Neljapäevaks koondub kõrgrõhuala Liivi lahe äärde ja ilm püsib kuivana. Öö ja ennelõuna on selge taevaga, pärastlõuna mõnes kohas pilverünkadega, aga ikka sajuta. Tuul on sisemaal nõrk, rannikul on päeval briisituul tuntavam. Õhusoe kerkib 27–28, kohati 30 kraadini.

Öö vastu neljapäeva on selge ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.

Hommik on selge ja kuiv. Tuul on nõrk, Soome lahe ääres puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on 18 kuni 21 kraadi.

Päev on päikeseküllane, pärastlõunal kerkib üles valgeid pilverünki, aga vihma need anda ei suuda. Tuul on sisemaal nõrk ja muutliku suunaga, rannikul ulatub briisituul 5 kuni 10 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb sisemaal 27–28 , kohati 30 kraadini, briisituulega rannikul jääb 20 kraadi ümbrusse.

Õhtu on selge ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur on 22 kuni 27 kraadi.

Reede on veel napilt kõrgrõhkkonna päralt. Öö on selge ja 15 kraadi ümber. Päeval kerkib kuumus 30 kraadini ja paar-kolm kraadi ülegi. Pärastlõunal arenevaist pilverünkadest võib mõni üksik äikesevihmahoo anda. Aga õhtul jõuavad saartele tihedamad vihmapilved.

Laupäeva öö ja hommiku jooksul liigub madalrõhulohk ühes sajuhoogudega üle maa, äikest võib ka olla. Selle järel jõuab värskem õhumass ja päevasooja ülempiiriks jääb 25 kraadi. Tugevnev edela- ja läänetuul lisab omalt poolt jahutust.

Pühapäevaks tugevneb kõrgrõhkkond ja hoiab ilma sajuta. Öise miinimumi alampiiriks 10, päevaseks ülempiiriks 24–25 kraadi.

Esmaspäevaks jõuab Läänemere õhuruumi madalrõhkkond, toob vihma ja tõstab tuult.