EL allkirjastas Ukrainaga julgeolekutagatiste lepingu

Oluline neljapäeval, 27. juunil kell 17.33:

- Venemaa on tõenäoliselt moodustanud uue armee Ukrainasse saatmiseks;

- Venelased ründasid Hersoni oblastis 25 asulat, hukkus üks inimene;

- Ukraina tulistas öösel 29 Venemaa õhusihtmärgist 28 alla;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit;

Euroopa Liit sõlmis neljapäeval Ukrainaga ühiste julgeolekukohustuste lepingu

Dokumendile kirjutasid alla Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen, Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Üritus toimus Brüsselis EL-i ülemkogu kõrvalt.

EL-i välisteenistuse juht Josep Borrell ütles enne lepingu sõlmimist, et dokument näeb ette võimaluse kasutada külmutatud Venemaa varast saadavat tulu Kiievi abistamiseks.

"See leping on viis, kuidas suunata raha, mis tuleb Venemaa külmutatud varast. Hea on see, et me saame selle raha võtta ja anda Ukrainale, Ukraina sõduritele rohkem sõjalist abi ja kasutada seda ka kaitsetööstuse arendamiseks," ütles ta Brüsselis ajakirjanikele.

Zelenski usub, et järgmine Prantsuse valitsus toetab Ukrainat

Ukraina president Volodõmõr Zelenski väljendas neljapäeval usku, et Prantsusmaa jätkab lahinguväljal Ukraina toetamist, kui parlamendivalimised peaksidki tooma võimule Ukrainasse skeptiliselt suhtuvad jõud.

"Me usume, et Prantsusmaa jätkab poliitilisest olukorrast sõltumata Ukraina toetamist," ütles Zelenski.

"Me oleme veendunud, et järgmine valitsus on agressorist Venemaast sõltumatu ning jääb truuks Euroopa väärtustele ning tugevale ja ühtsele Euroopale," lisas Zelenski.

Venemaa on tõenäoliselt moodustanud uue armee Ukrainasse saatmiseks

Venemaa on tõenäoliselt moodustanud uue üldvägede armee, mida kavatsetakse Ukrainasse saata. Ukraina ametnikelt laekub teateid taaselustatud Teise maailmasõja aegsest 51. armeest.

Sellekohast USA sõjauuringute instituudi (ISW) raportit vahendas Ukrinform.

Ukraina Harkivi vägede pressiesindaja kolonel Juri Povh teatas 23. juunil, et Venemaa kavatseb suunata 51. armee 9. motoriseeritud laskurpataljoni üksusi Harkivi suunas. Tema sõnul on Venemaa väed juba viinud üksusi Hersoni piirkonnast ja teistest määratlemata suundadest Harkivi suunas.

Lisaks teatas Ukraina Hortõtsja vägede rühma pressiesindaja kolonelleitnant Nazar Vološin 25. juunil, et Venemaa kavatseb suunata Harkivi suunas ka Vaikse ookeani laevastiku 155. merejalaväe brigaadi ja 51. armee 9. motoriseeritud laskurpataljoni elemente, et kompenseerida Venemaa suuri kaotusi.

ISW on hiljuti täheldanud teateid, et Venemaa sõjavägi on viinud Vaikse ookeani laevastiku 155. merejalaväe brigaadi ja 1. Donetski rahvavabariigi armeekorpuse 9. motoriseeritud laskurpataljoni elemente Donetski linna lääne- ja edelasuunast Harkivi suunas, kuid ei ole täheldanud ühtegi teadet Venemaa 51. armee kohta.

ISW hinnangul viitavad Ukraina ametnike avaldused, et Venemaa sõjavägi võib olla allutanud 9. motoriseeritud laskurpataljoni võimalikule taaselustatud Teise maailmasõja aegsele 51. armeele.

"Venemaa sõjavägi viib praegu läbi ulatuslikke reforme, sealhulgas uute üldvägede armee tasemel üksuste loomist. Ukraina allikate viited 51. armeele võivad olla varajane märk sellest, et Venemaa on moodustanud veel ühe üldvägede armee Ukrainasse saatmiseks," ütlesid ISW eksperdid.

Venelased ründasid Hersoni oblastis 25 asulat, hukkus üks inimene

Vene armee ründas eile Hersoni oblastis 25 asulat, tappes ühe inimese ja vigastades 16, sealhulgas kahte last, teatas piirkondliku riigihalduse juht Oleksandr Prokudin Telegramis, vahendab Ukrinform.

Tema sõnul sattusid vaenlase tule ja õhurünnakute alla Tšervono Majak, Mõhhailivka, Iantarne, Antonivka, Novooleksandrivka, Berislav, Sadove, Novokairi, Tomarine, Katškarivka, Oleksandrivka, Vesele, Tiahinka, Olhivka, Ivanivka, Mikolaivka, Zolota Balka, Kizomis, Bilozerka, Pridniprovske, Komišani, Lvove, Osokorivka, Kozatske ja Herson.

Venemaa sõjavägi pommitas piirkonna asulate elamuid, kahjustades mitmekorruselist hoonet ja 15 eramaja. Tabamuse said ka tööstusobjekt, pood, humanitaarabi keskuse ladu ja gaasitorustik. Pommitamises sai kahjustada kõrvalhooneid, garaaže ja autosid.

Venemaa agressiooni tagajärjel hukkus üks inimene ja 16 sai vigastada, sealhulgas kaks last.

Ukraina tulistas öösel 29 Venemaa õhusihtmärgist 28 alla

Ukraina õhukaitse tulistas öösel 27. juunil alla kõik 23 Shahed-tüüpi ründedrooni ja viis kuuest Venemaa poolt välja lastud raketist, teatas õhujõudude esindaja.

Venemaa lasi öö jooksul raketid ja droonid välja erinevatest asukohtadest, sealhulgas Tambovi ja Kurski oblastist, Musta mere piirkonnast ning okupeeritud Krimmist.

Lisaks droonidele lasi Venemaa välja ühe Kh-47 Kinžal ballistilise raketi, neli tiibraketti ja ühe juhitava Kh-59 raketi, teatasid õhujõud.

Kogu öö jooksul hoiatasid õhujõud üle riigi raketiohtude eest. Plahvatuste helisid oli kuulda Kiievis ja Hmelnõtskõi oblastis, teatas Suspilne kohaliku aja järgi umbes kell pool neli. Plahvatused ei põhjustanud teadaolevalt kahjusid ega ohvreid.

Droonirünnakud on Ukrainas igapäevane nähtus, mõjutades erinevaid piirkondi üle kogu riigi. Ukraina õhujõudude mobiilsed tulegrupid osalesid õhurünnakute tõrjumises.

Ööl vastu 27. juunit teatas Venemaa kaitseministeerium, et nende õhutõrje tulistas alla seitse Ukraina poolt välja lastud drooni Moskva, Tveri ja Belgorodi oblastite kohal. The Kyiv Independent ei suutnud seda väidet sõltumatult kinnitada.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 539 320 (võrdlus eelmise päevaga +1260);

- tankid 8042 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 15 459 (+9);

- suurtükisüsteemid 14 363 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1108 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 868 (+5);

- lennukid 359 (+0);

- kopterid 326 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 11 459 (+24);

- tiibraketid 2324 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 19 468 (+61);

- laevad / paadid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2420 (+11).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.