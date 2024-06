Venemaa on tõenäoliselt moodustanud uue armee Ukrainasse saatmiseks

Venemaa on tõenäoliselt moodustanud uue üldvägede armee, mida kavatsetakse Ukrainasse saata. Ukraina ametnikelt laekub teateid taaselustatud teise maailmasõja aegsest 51. armeest.

Sellekohast USA sõjauuringute instituudi (ISW) raportit vahendas Ukrinform.

Ukraina Harkivi vägede pressiesindaja kolonel Juri Povkh teatas 23. juunil, et Venemaa kavatseb suunata 51. armee 9. motoriseeritud laskurpataljoni üksusi Harkivi suunas. Tema sõnul on Venemaa väed juba viinud üksusi Hersoni piirkonnast ja teistest määratlemata suundadest Harkivi suunas.

Lisaks teatas Ukraina Khortitsia vägede rühma pressiesindaja kolonelleitnant Nazar Vološin 25. juunil, et Venemaa kavatseb suunata Harkivi suunas ka Vaikse ookeani laevastiku 155. merejalaväe brigaadi ja 51. armee 9. motoriseeritud laskurpataljoni elemente, et kompenseerida Venemaa suuri kaotusi.

ISW on hiljuti täheldanud teateid, et Venemaa sõjavägi on viinud Vaikse ookeani laevastiku 155. merejalaväe brigaadi ja 1. Donetski rahvavabariigi armeekorpuse 9. motoriseeritud laskurpataljoni elemente Donetski linna lääne- ja edelasuunast Harkivi suunas, kuid ei ole täheldanud ühtegi teadet Venemaa 51. armee kohta.

ISW hinnangul viitavad Ukraina ametnike avaldused, et Venemaa sõjavägi võib olla allutanud 9. motoriseeritud laskurpataljoni võimalikule taaselustatud teise maailmasõja aegsele 51. armeele.

"Venemaa sõjavägi viib praegu läbi ulatuslikke reforme, sealhulgas uute üldvägede armee tasemel üksuste loomist. Ukraina allikate viited 51. armeele võivad olla varajane märk sellest, et Venemaa on moodustanud veel ühe üldvägede armee Ukrainasse saatmiseks," ütlesid ISW eksperdid.