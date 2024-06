USA ülemkohus lükkas tagasi vabariiklaste hagi valitsuse tsensuuri osas

USA ülemkohus lükkas kolmapäeval tagasi vabariiklaste esitatud hagi, mis väitis, et president Joe Bideni administratsiooni ametnikud survestasid ebaseaduslikult sotsiaalmeedia platvorme eemaldama sisu, mis oli märgitud valeinformatsioonina.

Kohtu otsuse kohaselt ei olnud võimalik tuvastada, et kaks vabariiklaste juhitud osariiki ja mitmed sotsiaalmeediasse sisu postitanud isikud oleksid kannatanud kahju.

2022. aasta hagi juhtisid Missouri ja Louisiana osariikide vabariiklastest peaprokurörid. Madalamates kohtutes saatis hagi edu ja ühel juhul lõppes see enneolematu ettekirjutusega, mis keelas mitmetel valitsusasutustel ja ametnikel suhelda sotsiaalmeedia ettevõtetega eesmärgiga eemaldada sisu nende platvormidelt.

Ülemkohus leidis aga, et hagejad, sealhulgas mõned arstid, üks vaktsiinivastane aktivist ja parempopulistlik veebikirjastaja ei suutnud tõendada, et nad ka oleksid kannatanud konkreetseid kahjusid, mida kohtunikud saaksid lahendada.

Kohtunik Amy Coney Barrett märkis, et hagi nõudis kohtult aastatepikkuste suhtluste läbivaatamist kümnete föderaalametnike ja erinevate sotsiaalmeedia platvormide vahel erinevatel teemadel, mis ei kuulu kohtuliku ülevaatuse alla. Ta rõhutas, et sotsiaalmeedia platvormidel olid oma stiimulid sisu modereerimiseks ja valede ning eksitavate postituste eemaldamiseks, sõltumata nende aruteludest valitsusega.

Ükski hagejatest ei suutnud näidata, et nende internetis piiratud sõnavabadus oleks olnud tingitud valitsuse ametnike survest sotsiaalmeedia ettevõtetele.

Barrettiga ühinesid kaks konservatiivi, ülemkohtu esimees John Roberts ja kohtunik Brett Kavanaugh, samuti kolm liberaalset kohtunikku, Sonia Sotomayor, Elena Kagan ja Ketanji Brown Jackson.

Kolm konservatiivi ei nõustunud otsusega. Kohtunik Samuel Alito, keda toetasid kohtunikud Clarence Thomas ja Neil Gorsuch, väitsid, et valitsuse tegevus oli ilmselgelt põhiseadusevastane.

Otsustades, et hagejatel puudus seaduslik alus, vältis kohus võimalikke keerulisi küsimusi selle kohta, millal valitsuse ametnike sekkumine muutub seaduslikust mõjutamisest ebaseaduslikuks sundimiseks.

Valge Maja pressiesindaja Karine Jean-Pierre sõnul aitab otsus tagada, et administratsioon saaks jätkata oma olulist tööd tehnoloogiaettevõtetega Ameerika rahva turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks.

Louisiana peaprokurör Liz Murrill nimetas kohtu sammu kahetsusväärseks. Tema sõnul annab see valitsusele vabad käed tehnoloogiafirmade ähvardamiseks ja tsensuurile allutamiseks.

Sotsiaalmeedia ettevõtted kohtuasjas ei osalenud, aga on pikka aega lükanud tagasi väiteid liberaalsest kallutatusest. Nad palusid kohtul seada selged piirid valitsusele ja määrata, et digitaalteenuseid ei saa pidada vastutavaks valitsuse ametnike tegevuse eest.

Kohtuasjas toodi esile e-kirjad, milles Bideni nõunikud küsisid, miks Facebook ei olnud eemaldanud meemi, mis viitas, et Covid vaktsiinid on kahjulikud, või videot, kus meediategelane Tucker Carlson kahtles nende tõhususes.

Kohtunik Alito keskendus oma eriarvamuses vaktsiinivastase aktivisti Jill Hinesi juhtumile, öeldes, et talle on Facebooki sisupoliitika vaieldamatult kahju teinud. Alito sõnul oli see tingitud Valge Maja ja CDC (haiguste ennetamise ja tõrje keskus) ebasobivast survest.

Kohtunik Barrett ütles, et Hinesi kaebus oli kõige pädevam, kuid märkis, et Facebook hakkas tema sisu modereerima enne peaaegu kõiki ettevõtte kontakte valitsusega.

Bideni administratsioon ütles kohtule, et valitsuse ametnikel on oma sõnavabadus ja presidendi mõjuvõimu kasutamine tööstuse reformide edendamiseks ei olnud vale.

Kaks madalamat kohut otsustasid administratsiooni kahjuks. Monroe osariigis Trumpi poolt ametisse nimetatud USA ringkonnakohtunik Terry Doughty ütles, et valitsus rikkus tõenäoliselt põhiseaduse sõnavabadust puudutavaid põhiõigusi.