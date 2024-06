Boliivias kukkus läbi sõjaväeline riigipöördekatse

"Jällegi seisame silmitsi nendega, kes tahavad, et demokraatia Boliivias kokku variseks. Me peame Boliivia rahva riigipöörde vastu mobiliseerima," ütles president Arce lühikeses teleesinemises, ümbritsetuna oma kabineti liikmetest.

Pealinnas La Pazis Murillo väljakul tehtud videotest on näha sõdureid ja seda, kuidas üks soomuk püüab tungida presidendipaleesse, kuid on sunnitud taganema. On näha, kuidas saabub politsei ja võtab sissepääsu üle kontrolli, ent kohaliku meedia teatel pääses paleesse umbes 30 sõdurit.

Hilisel pärastlõunal selgus, et Arce on kindlalt võimul ja Boliivia meedia teatas, et sõdurid on laiali läinud. Hiljem teatas Arce uute komandöride määramisest relvajõudude kolmele harule.

Oma pöördumises ütles Arce, et viibib väljaku kõrval asuvas ametlikus presidendiresidentsis, mille sõdurid näisid olevat hõivanud. Ta ütles, et tal on ministrite ja asepresidendi toetus. Surmajuhtumitest ei ole teatatud.

"Oleme siin kindlalt, et seista vastu kõikidele riigipöördekatsetele," ütles Arce, kes valiti ametisse 2020. aastal. Boliivia on üks Ladina-Ameerika vaesemaid riike ning on ajaloos kogenud mitmeid riigipöördeid.

Valitsuse vastu astus välja arvatavasti Jose Zuniga, kes tagandati teisipäeval armeekomandöri kohalt. Politsei arreteeris Zuniga kolmapäeva õhtul.

"Me taastame isamaa," ütles Zuniga videotes, mida levitati Murillo väljakult. "Me loome uue kabineti, kindlasti see muutub, kuid meie riik ei saa nii jätkata. Tahame oma kodumaa taastada. Aitab kodumaa riisumisest," ütles ta.

Boliivia armee uus komandör Jose Sanchez kinnitas oma pühendumust presidendile ja käskis kõigil tänavatele saadetud sõduritel naasta kasarmutesse.

"Kindral Zuniga on olnud hea komandör ja me palume tal mitte valada meie sõdurite verd," ütles Sanchez telekommentaarides pärast seda, kui Arce nimetas ta armee juhiks.

Peaprokuratuur teatas oma avalduses, et on alustanud Zuniga ja teiste osalejate kohta kriminaaluurimist seoses riigipöördekatsega.

Kohaliku meedia teatel ütles politsei vahi alla võetud Zuniga, et järgis presidendi korraldusi. Ta ütles, et mõni päev tagasi kohtumisel palus president abi oma populaarsuse tõstmiseks ja käskis tal soomusmasinad välja saata. Zuniga jutt katkestati ja ohvitserid viisid ta ära.

Kolmapäeval liikusid Zuniga ja sõdurid Murillo väljakule, ülekannet sellest näidati televisioonis ja sotsiaalmeedias reaalajas. Arce ise rahustas seal tekkinud olukorra kiiresti maha.

Ühel hetkel kohtusid Arce ja Zuniga näost näkku, samal ajal kui pealtvaatajad filmisid ja toetajad hüüdsid: "Elagu demokraatia!"

"Kindral, see, mida teete Boliivia rahva vastu, ei ole lubatud," ütles Arce jõuliselt. "Kui te austate sõjaväe käsuliini ja olete hea sõjaväelane, siis viige kõik need jõud kohe tagasi. See on käsk."

Florida Rahvusvahelise Ülikooli teadlane Eduardo Gamarra ütles, et see juhtum võib anda Arce'ile poliitilise edumaa järgmise aasta presidendivalimistel. Gamarra sõnul võib ta vastaseid nüüd süüdistada riigipöördekatses osalemises.

Nii Euroopa Liit kui USA on riigipöördekatse hukka mõistnud ning kutsuvad Boliiviat üles rahule ja vaoshoitusele.