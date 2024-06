Euroopa Liidu roheleppe autor saab töö gaasivõrgus

Diederik Samsom, üks Euroopa rohekokkuleppe arhitektidest, on asunud nõustama Hollandi gaasivõrguoperaatorit Gasunie'. Alates 2019. aastast on ta töötanud Euroopa Komisjoni kliimapoliitika juhtival ametikohal.

Samsom liitub ettevõtte järelevalvenõukoguga 1. juulil ja eeldatavasti saab temast selle esimees.

Samsom oli endise EL-i kliimajuhi Frans Timmermansi kabinetiülem. Ta mängis võtmerolli seaduste paketi väljatöötamisel, mis seavad EL-i eesmärgiks saavutada 2050. aastaks nullheitkogused.

Politico küsimusele, kas ta tunneb muret rohelise poliitika võtmekohalt lahkumise ja fossiilkütustega tegeleva ettevõtte nõustamise pärast, vastas Samsom ajakirjale, et Gasunie ei kauple ega oma ühtegi gaasimolekuli. "Kuid nad on olulised taristu pakkumisel, et kiirendada üleminekut taastuvenergiale," ütles ta.

Gasunie, mis haldab Hollandi gaasitransporditorusid, on hiljuti liikunud vesinikku investeerimise suunal. Sel kuul sai riigiettevõte ülesande ühendada riigi tulevane vesinikuvõrk Belgia ja Saksamaaga.

Ettevõte ehitas ka uue ujuva veeldatud maagaasi terminali 2022. aastal.

Gasunie veebisaidil avaldatud avalduses ütles Samsom, et praegust võrku saaks nutikalt kohandada vesiniku, rohelise gaasi, soojuse ja CO2 jaoks.

Gasunie nõukogu aseesimees Tim van der Hagen ütles, et Samsom, endine Greenpeace'i aktivist ja Hollandi Tööpartei eelmine juht, on ideaalse taustaga, et anda märkimisväärne panus Gasunie strateegiliste eesmärkide saavutamisse. "Eriti nüüd, kui ettevõte mängib võtmerolli energiasiirdes," lisas ta.