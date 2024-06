Läti korruptsioonitõrjebüroo paljastas korruptsiooni Riia volikogus

Läti korruptsioonitõrjebüroo andis prokuratuurile üle kriminaalasja, mille raames saadi tõendid selle kohta, et Riia linnavolikogu välisruumi ja mobiilsuse osakonna juhataja endine kohusetäitja Jānis Vaivods pakkus altkäemaksu ettevõtja huvides ja pakkus teisele ametnikule suurt altkäemaksu, et too teeks, oma ametiseisundit ära kasutades, selle huvides soodsa otsuse.