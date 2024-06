Reedel on palav suvepäev

Reede öö on Eestis enamasti selge. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, saartel pärast keskööd lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 19 kraadi.

Hommik on päikesepaisteline ja kuiv. Puhub lõuna- ja kagutuul, Soome lahe ääres ka idatuul 1 kuni 6, puhanguti kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 25 kraadi.

Ennelõuna püsib päikesepaisteline ja kuiv, pärastlõunal lisandub pilvi ning suureneb üksikute hoovihmade ja äikese võimalus. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 28 kuni 34, rannikul kohati kuni 24 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese korral on tugevamaid puhanguid. Sooja on 27 kuni 32, sajuhoogude all ja kohati rannikul kuni 24 kraadi.

Laupäeva öö on üle maa läänest itta liikuva vihma ja äikesega, päeval lääne poolt ilm paraneb. Öösel on sooja 17 kuni 23, päeval 20 kuni 26, rannikul kuni 18 kraadi.

Pühapäev on peamiselt sajuta. Öösel on sooja 10 kuni 15, päeval 20 kuni 26 kraadi.

Uus nädal algab tugevate vihmahoogude ja äikese seltsis. Öösel on sooja 11 kuni 16, päeval 20 kuni 25, idas enne sadu kuni 28 kraadi.

Teisipäev on aeg-ajalt vihmahoogudega ja mõõdukalt soe.