Reedel vahetuvad Eesti kaitseväe juhataja ja mereväe ülem

Tallinnas kaitseväe peastaabis toimub kell 13 kaitseväe juhataja vahetuse tseremoonia, kus kindral Martin Herem annab kaitseväe juhtimise üle kindralmajor Andrus Merilole.

Merilo on praegu kaitseväe juhataja asetäitja ning olnud varem diviisi 1. jalaväebrigaadi ülem ja kaitseväe peastaabi operatiivosakonna ülem. Merilo on juhtinud ka kaitseväe juhataja administratsiooni, Scoutspataljoni ja 1. jalaväebrigaadi operatiivjaoskonda.

Merilo alustas oma teenistust 1992. aastal Kuperjanovi jalaväepataljonis ajateenijana. Ta on teeninud Balti pataljoni Eesti jalaväekompaniis. Lõpetanud Soome kõrgema maakaitsekooli ja Ameerika Ühendriikides maaväe staabikolledži ja sõjakolledži. Ta on osalenud rahuvalvemissioonil Liibanonis ja rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel Kosovos, Afganistanis ning Iraagis.

Miinisadamas toimub kell 10 mereväe ülema vahetustseremoonia. Pärast seitset aastat teenistust mereväe ülema ametis annab kommodoor Jüri Saska ameti üle kommodoor Ivo Värkile, kes praegu töötab kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülemana.

Värk on olnud mereväes mitme laeva komandöri abi, laeva komandör, mereväe laevastiku ülem ja kaitseväe akadeemia Balti Kaitsekolledži lektor. Lisaks on Värk juhtinud mereväe staapi ja selle planeerimisjaoskonda. Ta on teeninud NATO mereväejuhatuse koosseisus Northwoodis, Suurbritannias.

Ivo Värk alustas oma teenistust 1992. aastal kaitsejõudude staabikompaniis, teenides erinevatel ametikohtadel mereväes. Mereväeohvitseride väljaõppe sai ta Saksamaal. Ta on lõpetanud erinevad mereväe- ja juhtimisalased kursused, kõrgemad riigikaitse kursused ja omandanud ohvitseri hariduse neljanda taseme sõjalise väljaõppe Ameerika Ühendriikide mereväe sõjakolledžis. Värk on täiendanud end Salve Regina ülikoolis, Ameerika Ühendriikides ja omab magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes.