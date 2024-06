Haridusleppe kõnelustel püsib veel mitu küsimust lahenduseta

Praeguseks on kokku lepitud, et õpetajate karjäärimudel on neljaastmeline ja see kehtib kvalifitseeritud õpetajatele. Õpetaja koormuse arvestuseks on 21 kontakttundi töönädalas ning klassi suuruseks 24 õpilast. Erimeelsused püsivad aga küsimuses, millised peaksid karjäärimudeli erinevatel astmetel olema palgakoefitsendid, kes ja kust seda rahastab ning millistel alustel toimub karjäärimudeli sees liikumine ühelt astmelt teisele. Pärast arutelu jagasid Jane Saluorule selgitusi haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.