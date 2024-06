USA ülemkohus piiras föderaalagentuuride võimu

"Kohtud ei või lähtuda mõne agentuuri seaduse tõlgendusest puhtalt seetõttu, et mõni statuut on ebamäärane," kirjutas ülemkohtu eesistuja John Roberts ülemkohtu enamuse hinnangus.

Asja keskmes on 1984. aasta otsus kaasuses Chevron v. Natural Resources Defense Council (Loodusvarade Kaitse Nõukogu), mille kohaselt peaksid kohtunikud lähtuma seaduse mõistliku tõlgenduse kindlakstegemisel valitsusagentuuride hinnangust, juhul kui seaduste sõnastus on ebamäärane.

Toonane otsus oli võit vabariiklasest presidendi Ronald Reagani valitsusele, mis süüdistas riigi progressiivseid föderaalkohtunikke Ameerika ettevõtete koormamises asjatu paberimajandusega.

Parempoolsed on otsust sestsaati aga teravalt kritiseerinud, öeldes, et see annab keskvalitsusele liialt võimu kohtusüsteemi üle ning tähendab, et agentuurid võivad muuta statuutide tähendust sõltuvalt sellest, kes parasjagu võimul on.

Föderaalagentuurid reguleerivad arvukaid ameeriklaste igapäevaelu mõjutavaid valdkondi, õhusaastest toidu ja ravimiteni.