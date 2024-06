Laupäev toob vihma ja äikest

Ööl vastu laupäeva pilvisus lääne poolt alates tiheneb. Kesköö paiku jõuab saartele laialdasem vihmasadu ühes äikesega, mis edasi mandrile liigub. Puhub kagu- ja lõunatuul, mis pärast keskööd edelasse ja läände pöördub. Tuul puhub kiirusega 3–9, rannikul iiliti 13 m/s, kuid äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid esineda. Öö tuleb sumedalt soe ehk õhutemperatuur on 17–23 kraadi.

Laupäeva hommikul on taevas muutlik. Sadu liigub Lääne-Eesti kohalt ida poole ja on äikest. Puhub edela- ja läänetuul, Ida-Eestis algul ka lõunatuul 3–9, rannikul iiliti 13 m/s. Äikese ajal esineb ka tugevamaid tuuleiile. Sooja on 18–22, Ida-Eestis kuni 25 kraadi.

Ennelõunal on taevas mandri kohal pilves ning mitmel pool sajab vihma. Kesk- ja Ida-Eestis võib ka äikest tulla. Keskpäeva paiku lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuul puhub edelast ja läänest 4–10, iiliti kuni 15 m/s. Äikese ajal võib ka tugevamaid puhanguid esineda. Sooja on 20–25, Ida-Eestis kuni 27 ning tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.

Õhtul on enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänetuul 4–10, põhjarannikul iiliti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 17–22 kraadi.

Pühapäev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Esmaspäevast hakkab pilvisus tihenema. Juulikuu algus tuleb hoovihmade ja äikese saatel. Sooja on pühapäeval keskmiselt 23, esmaspäeval 24, kuid teisipäeval 21 ja kolmapäeval 20 kraadi.