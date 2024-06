Meedia: USA annab Ukrainale täiendavalt õhutõrjerakette

Relvaabipakett avalikustatakse eeldatavasti esmaspäeval, ütlesid anonüümsust palunud ametnikud uudisteagentuurile Reuters.

President Joe Bideni administratsioon vastab selle abipaketiga Ukraina meeleheitlikele palvetele saada täiendavalt õhutõrjevahendeid, kuna Venemaa on viimaste nädalate õhurünnakutega tabanud laialdaselt Ukraina energiataristut.

USA alustas püüdurrakettide HAWK tarnimist Ukrainasse 2022. aastal väiksemate ja lühema tegevusraadiusega õlalt lastavate Stingeri õhutõrje raketisüsteemide uuendusena.

MIM-23 HAWK – akronüüm sõnast "Homing All the Way Killer" - võeti kasutusele 1950. aastatel ja seda on aastate jooksul uuendatud, et see suudaks toime tulla vastase segamiste ja muude vastumeetmetega. USA relvajõudude andmeil on neid eksporditi enam kui kümnesse riiki.

Lisaks HAWK rakettidele ja 155-millimeetrisele suurtükimoonale sisaldab pakett muud laskemoona ja varustust, mis on mõeldud Ukraina kaitsevajaduste toetuseks, lisasid allikad.

Pakett eraldatakse mehhanismi Presidential Drawdown Authority raames, mis võimaldab presidendil kiiresti otsustada USA ladudes oleva relvastuse eraldamise liitlaste toetamiseks.

Alates 2022. aastast on USA andnud Ukrainale sõjalist abi enam kui 50 miljardi dollari eest.